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В Польше официально назначили второй тур выборов президента на 1 июня

В Польше официально назначили второй тур выборов президента на 1 июня - РИА Новости, 19.05.2025

В Польше официально назначили второй тур выборов президента на 1 июня

Государственная избирательная комиссия Польши официально назначила второй тур выборов президента на 1 июня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:34:00+03:00

2025-05-19T12:34:00+03:00

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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши официально назначила второй тур выборов президента на 1 июня, передает корреспондент РИА Новости. "Государственная избирательная комиссия постановила, что из 13 кандидатов в президенты Польской республики ни один не получил более половины действительных голосов. В соответствии со статьей 127 параграф 4 Конституции Польской Республик, а также статьей 292 параграф 1 избирательного кодекса 1 июня 2025 года будет проведено повторное голосование", - заявил глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк на итоговом заседании комиссии. Он подтвердил, что во втором туре выборов встретятся Тшасковский и Навроцкий. "В повторном голосовании выборы президента Польши пройдут среди следующих двух кандидатов: Рафал Казимеж Тшасковский и Кароль Тадеуш Навроцкий", - сказал Марчиняк. Он уточнил, что в первом туре Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а Навроцкий 29,54% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,81% голосов.

https://ria.ru/20250519/tshaskovskiy-2017495749.html

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