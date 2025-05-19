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В Польше официально назначили второй тур выборов президента на 1 июня - РИА Новости, 19.05.2025
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12:34 19.05.2025 (обновлено: 13:08 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/polsha-2017809386.html
В Польше официально назначили второй тур выборов президента на 1 июня
В Польше официально назначили второй тур выборов президента на 1 июня - РИА Новости, 19.05.2025
В Польше официально назначили второй тур выборов президента на 1 июня
Государственная избирательная комиссия Польши официально назначила второй тур выборов президента на 1 июня, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:34:00+03:00
2025-05-19T13:08:00+03:00
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши официально назначила второй тур выборов президента на 1 июня, передает корреспондент РИА Новости. "Государственная избирательная комиссия постановила, что из 13 кандидатов в президенты Польской республики ни один не получил более половины действительных голосов. В соответствии со статьей 127 параграф 4 Конституции Польской Республик, а также статьей 292 параграф 1 избирательного кодекса 1 июня 2025 года будет проведено повторное голосование", - заявил глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк на итоговом заседании комиссии. Он подтвердил, что во втором туре выборов встретятся Тшасковский и Навроцкий. "В повторном голосовании выборы президента Польши пройдут среди следующих двух кандидатов: Рафал Казимеж Тшасковский и Кароль Тадеуш Навроцкий", - сказал Марчиняк. Он уточнил, что в первом туре Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а Навроцкий 29,54% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,81% голосов.
https://ria.ru/20250519/tshaskovskiy-2017495749.html
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в мире, польша, славомир ментцен, президентские выборы в польше — 2025, кароль навроцкий
В мире, Польша, Славомир Ментцен, Президентские выборы в Польше — 2025, Кароль Навроцкий
В Польше официально назначили второй тур выборов президента на 1 июня

Госизбирком Польши официально назначил второй тур выборов президента на 1 июня

© Getty Images / Omar MarquesГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Варшаве. 18 мая 2025
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Варшаве. 18 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / Omar Marques
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Варшаве. 18 мая 2025
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши официально назначила второй тур выборов президента на 1 июня, передает корреспондент РИА Новости.
"Государственная избирательная комиссия постановила, что из 13 кандидатов в президенты Польской республики ни один не получил более половины действительных голосов. В соответствии со статьей 127 параграф 4 Конституции Польской Республик, а также статьей 292 параграф 1 избирательного кодекса 1 июня 2025 года будет проведено повторное голосование", - заявил глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк на итоговом заседании комиссии.
Рафал Тшасковский - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Биография Рафала Тшасковского
Вчера, 11:09
Он подтвердил, что во втором туре выборов встретятся Тшасковский и Навроцкий.
"В повторном голосовании выборы президента Польши пройдут среди следующих двух кандидатов: Рафал Казимеж Тшасковский и Кароль Тадеуш Навроцкий", - сказал Марчиняк.
Он уточнил, что в первом туре Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а Навроцкий 29,54% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,81% голосов.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Биография Кароля Навроцкого
Вчера, 11:10
 
В миреПольшаСлавомир МентценПрезидентские выборы в Польше — 2025Кароль Навроцкий
 
 
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