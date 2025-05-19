В Польше официально назначили второй тур выборов президента на 1 июня
Госизбирком Польши официально назначил второй тур выборов президента на 1 июня
© Getty Images / Omar MarquesГолосование на избирательном участке во время президентских выборов в Варшаве. 18 мая 2025
© Getty Images / Omar Marques
Голосование на избирательном участке во время президентских выборов в Варшаве. 18 мая 2025
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши официально назначила второй тур выборов президента на 1 июня, передает корреспондент РИА Новости.
"Государственная избирательная комиссия постановила, что из 13 кандидатов в президенты Польской республики ни один не получил более половины действительных голосов. В соответствии со статьей 127 параграф 4 Конституции Польской Республик, а также статьей 292 параграф 1 избирательного кодекса 1 июня 2025 года будет проведено повторное голосование", - заявил глава Госизбиркома Сильвестр Марчиняк на итоговом заседании комиссии.
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Он подтвердил, что во втором туре выборов встретятся Тшасковский и Навроцкий.
"В повторном голосовании выборы президента Польши пройдут среди следующих двух кандидатов: Рафал Казимеж Тшасковский и Кароль Тадеуш Навроцкий", - сказал Марчиняк.
Он уточнил, что в первом туре Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а Навроцкий 29,54% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,81% голосов.
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