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Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше - РИА Новости, 19.05.2025
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10:56 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/polsha-2017784897.html
Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше
Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше - РИА Новости, 19.05.2025
Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше
Государственная избирательная комиссия Польши по итогам первого тура президентских выборов подсчитала уже 100% голосов – во второй тур вышли кандидаты от... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:56:00+03:00
2025-05-19T10:56:00+03:00
в мире
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рафал тшасковски
кароль навроцкий
славомир ментцен
право и справедливость
президентские выборы в польше — 2025
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ВАРШАВА, 19 мая - РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши по итогам первого тура президентских выборов подсчитала уже 100% голосов – во второй тур вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий. Как следует из опубликованных на сайте избиркома данных, Тшасковский получил 31,3% голосов избирателей, а Навроцкий 29,5% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,8% голосов. Далее следуют, Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны" (6,3%), спикер сейма Шимон Холовня (5%), Адриан Зандберг от движения "Вместе" (4,9%), Магдален Беят от "Левых" (4,2%). Окончательные официальные данные Избирком представит в течение дня. Второй тур выборов назначен на 1 июня.
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в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, славомир ментцен, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Славомир Ментцен, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025
Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше

Избирком: Тшасковский и Навроцкий вышли во 2-й тур выборов президента Польши

© Flickr / Lukas PlewniaПрезидентский дворец в Варшаве, Польша
Президентский дворец в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Flickr / Lukas Plewnia
Президентский дворец в Варшаве, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 мая - РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши по итогам первого тура президентских выборов подсчитала уже 100% голосов – во второй тур вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий.
Как следует из опубликованных на сайте избиркома данных, Тшасковский получил 31,3% голосов избирателей, а Навроцкий 29,5% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,8% голосов.
Далее следуют, Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны" (6,3%), спикер сейма Шимон Холовня (5%), Адриан Зандберг от движения "Вместе" (4,9%), Магдален Беят от "Левых" (4,2%).
Окончательные официальные данные Избирком представит в течение дня.
Второй тур выборов назначен на 1 июня.
Жительница Польши во время голосования на выборах президента Польши - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Процедура выборов президента Польши
Вчера, 00:45
 
В миреПольшаРафал ТшасковскиКароль НавроцкийСлавомир МентценПраво и справедливостьПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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