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Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше
Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше - РИА Новости, 19.05.2025
Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше
Государственная избирательная комиссия Польши по итогам первого тура президентских выборов подсчитала уже 100% голосов – во второй тур вышли кандидаты от... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T10:56:00+03:00
2025-05-19T10:56:00+03:00
2025-05-19T10:56:00+03:00
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президентские выборы в польше — 2025
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ВАРШАВА, 19 мая - РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши по итогам первого тура президентских выборов подсчитала уже 100% голосов – во второй тур вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий. Как следует из опубликованных на сайте избиркома данных, Тшасковский получил 31,3% голосов избирателей, а Навроцкий 29,5% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,8% голосов. Далее следуют, Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны" (6,3%), спикер сейма Шимон Холовня (5%), Адриан Зандберг от движения "Вместе" (4,9%), Магдален Беят от "Левых" (4,2%). Окончательные официальные данные Избирком представит в течение дня. Второй тур выборов назначен на 1 июня.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, славомир ментцен, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Славомир Ментцен, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025
Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше
Избирком: Тшасковский и Навроцкий вышли во 2-й тур выборов президента Польши