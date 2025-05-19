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Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше

Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше - РИА Новости, 19.05.2025

Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше

Государственная избирательная комиссия Польши по итогам первого тура президентских выборов подсчитала уже 100% голосов – во второй тур вышли кандидаты от... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T10:56:00+03:00

2025-05-19T10:56:00+03:00

2025-05-19T10:56:00+03:00

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славомир ментцен

право и справедливость

президентские выборы в польше — 2025

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ВАРШАВА, 19 мая - РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши по итогам первого тура президентских выборов подсчитала уже 100% голосов – во второй тур вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий. Как следует из опубликованных на сайте избиркома данных, Тшасковский получил 31,3% голосов избирателей, а Навроцкий 29,5% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,8% голосов. Далее следуют, Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны" (6,3%), спикер сейма Шимон Холовня (5%), Адриан Зандберг от движения "Вместе" (4,9%), Магдален Беят от "Левых" (4,2%). Окончательные официальные данные Избирком представит в течение дня. Второй тур выборов назначен на 1 июня.

https://ria.ru/20250518/vybory-2017485450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, славомир ментцен, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025