https://ria.ru/20250519/polsha-2017758700.html

Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше

Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше - РИА Новости, 19.05.2025

Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше

В Польше во второй тур выборов президента вышли Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" и Кароль Навроцкий от крупнейшей оппозиционной партии... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T07:51:00+03:00

2025-05-19T07:51:00+03:00

2025-05-19T10:12:00+03:00

в мире

польша

рафал тшасковски

кароль навроцкий

славомир ментцен

право и справедливость

президентские выборы в польше — 2025

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ВАРШАВА, 19 мая — РИА Новости. В Польше во второй тур выборов президента вышли Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" и Кароль Навроцкий от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS), свидетельствуют данные избиркома страны после подсчета 99% голосов.Тшасковский получил 31,1%, а Навроцкий — 29,7%. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,8%.Далее следуют: Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны" (6,3%), спикер сейма Шимон Холовня (4,9%), Адриан Зандберг от движения "Вместе" (4,8%), Магдален Беят от "Левых" (4,2%). Окончательные результаты избирком опубликует в течение понедельника.Второй тур выборов назначили на 1 июня.

https://ria.ru/20250519/rezultaty-2017748687.html

https://ria.ru/20250513/polsha-2016588965.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, славомир ментцен, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025