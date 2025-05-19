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Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше - РИА Новости, 19.05.2025
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07:51 19.05.2025 (обновлено: 10:12 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/polsha-2017758700.html
Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше
Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше - РИА Новости, 19.05.2025
Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше
В Польше во второй тур выборов президента вышли Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" и Кароль Навроцкий от крупнейшей оппозиционной партии... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T07:51:00+03:00
2025-05-19T10:12:00+03:00
в мире
польша
рафал тшасковски
кароль навроцкий
славомир ментцен
право и справедливость
президентские выборы в польше — 2025
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ВАРШАВА, 19 мая — РИА Новости. В Польше во второй тур выборов президента вышли Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" и Кароль Навроцкий от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS), свидетельствуют данные избиркома страны после подсчета 99% голосов.Тшасковский получил 31,1%, а Навроцкий — 29,7%. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,8%.Далее следуют: Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны" (6,3%), спикер сейма Шимон Холовня (4,9%), Адриан Зандберг от движения "Вместе" (4,8%), Магдален Беят от "Левых" (4,2%). Окончательные результаты избирком опубликует в течение понедельника.Второй тур выборов назначили на 1 июня.
https://ria.ru/20250519/rezultaty-2017748687.html
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в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, славомир ментцен, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Славомир Ментцен, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025
Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше

В Польше обработали 99% голосов, Тшасковский и Навроцкий выходят во второй тур

© Getty Images / NurPhoto/Beata ZawrzelПредвыборные плакаты кандидатов в президенты Польши Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Польши Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Польши Рафала Тшасковского и Кароля Навроцкого
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ВАРШАВА, 19 мая — РИА Новости. В Польше во второй тур выборов президента вышли Рафал Тшасковский от правящей "Гражданской коалиции" и Кароль Навроцкий от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS), свидетельствуют данные избиркома страны после подсчета 99% голосов.
Тшасковский получил 31,1%, а Навроцкий — 29,7%. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,8%.
Выборы в Польше - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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04:19
Далее следуют: Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны" (6,3%), спикер сейма Шимон Холовня (4,9%), Адриан Зандберг от движения "Вместе" (4,8%), Магдален Беят от "Левых" (4,2%).
Окончательные результаты избирком опубликует в течение понедельника.
Второй тур выборов назначили на 1 июня.
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В миреПольшаРафал ТшасковскиКароль НавроцкийСлавомир МентценПраво и справедливостьПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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