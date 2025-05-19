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Избирком Польши подсчитал более 90 процентов голосов на выборах президента - РИА Новости, 19.05.2025
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06:16 19.05.2025 (обновлено: 10:32 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/polsha-2017754040.html
Избирком Польши подсчитал более 90 процентов голосов на выборах президента
Избирком Польши подсчитал более 90 процентов голосов на выборах президента - РИА Новости, 19.05.2025
Избирком Польши подсчитал более 90 процентов голосов на выборах президента
Государственная избирательная комиссия Польши по итогам первого тура президентских выборов подсчитала уже более 90% голосов – во второй тур вышли кандидаты от... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T06:16:00+03:00
2025-05-19T10:32:00+03:00
в мире
польша
рафал тшасковски
кароль навроцкий
славомир ментцен
право и справедливость
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ВАРШАВА, 19 мая - РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши по итогам первого тура президентских выборов подсчитала уже более 90% голосов – во второй тур вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий. Как следует из опубликованных на сайте избиркома данных после обработки почти 93% бюллетеней, Тшасковский получил 30,9% голосов избирателей, а Навроцкий - 29,8% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,9% голосов. Далее следуют Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны"(6,3%), спикер сейма Шимон Холовня (4,9%), Адриан Зандберг от движения "Вместе" (4,8%), Магдален Беят от "Левых" (4,2%). Второй тур выборов назначен на 1 июня.
https://ria.ru/20250519/polsha-2017746012.html
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в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, славомир ментцен, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Славомир Ментцен, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025
Избирком Польши подсчитал более 90 процентов голосов на выборах президента

Тшасковский и Навроцкий вышли во второй тур президентских выборов в Польше

© Getty Images / NurPhotoГолосование на выборах президента Польши в Варшаве. 18 мая 2025
Голосование на выборах президента Польши в Варшаве. 18 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Getty Images / NurPhoto
Голосование на выборах президента Польши в Варшаве. 18 мая 2025
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ВАРШАВА, 19 мая - РИА Новости. Государственная избирательная комиссия Польши по итогам первого тура президентских выборов подсчитала уже более 90% голосов – во второй тур вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий.
Как следует из опубликованных на сайте избиркома данных после обработки почти 93% бюллетеней, Тшасковский получил 30,9% голосов избирателей, а Навроцкий - 29,8% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 14,9% голосов.
Сторонники президента Польши Анджея Дуды в предвыборном штабе в день выборов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Тшасковский может выиграть во втором туре выборов в Польше, показал опрос
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Далее следуют Гжегож Браун от партии "Конфедерация польской короны"(6,3%), спикер сейма Шимон Холовня (4,9%), Адриан Зандберг от движения "Вместе" (4,8%), Магдален Беят от "Левых" (4,2%).
Второй тур выборов назначен на 1 июня.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Кандидат в президенты Польши высказался за нормализацию отношений с Россией
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В миреПольшаРафал ТшасковскиКароль НавроцкийСлавомир МентценПраво и справедливостьПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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