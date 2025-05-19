Тшасковский может выиграть во втором туре выборов в Польше, показал опрос
Opinia24: кандидат в президенты Польши Тшасковский может выиграть во втором туре
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСторонники президента Польши Анджея Дуды в предвыборном штабе в день выборов Польши в Варшаве
Сторонники президента Польши Анджея Дуды в предвыборном штабе в день выборов Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский может выиграть во втором туре, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической лабораторией Opinia24.
В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур, по данным exit poll социологической лаборатории Ipsos, вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский с 30,8% голосов избирателей и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий с 29,1% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 15,4% голосов.
По данным Opinia24, проголосовать за Тшасковского во втором туре президентских выборов выразили готовность 46% респондентов. В пользу же его конкурента Навроцкого высказались 44% опрошенных.
При этом 4% заявили, что еще не определились со своим выбором, а 6% респондентов отказались отвечать на поставленный вопрос.
Опрос был проведен срезу после окончания голосования в первом туре на выборке из тысячи человек. Данные о погрешности не приводятся.
Второй тур выборов президента Польши Назначен на 1 июня.