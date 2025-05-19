https://ria.ru/20250519/polsha-2017746012.html

Тшасковский может выиграть во втором туре выборов в Польше, показал опрос

Тшасковский может выиграть во втором туре выборов в Польше, показал опрос - РИА Новости, 19.05.2025

Тшасковский может выиграть во втором туре выборов в Польше, показал опрос

Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский может выиграть во втором туре, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T02:42:00+03:00

2025-05-19T02:42:00+03:00

2025-05-19T02:42:00+03:00

в мире

польша

рафал тшасковски

кароль навроцкий

славомир ментцен

право и справедливость

президентские выборы в польше — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574258989_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_647690ac1773e795640ae0527d8be0b3.jpg

ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский может выиграть во втором туре, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической лабораторией Opinia24. В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур, по данным exit poll социологической лаборатории Ipsos, вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский с 30,8% голосов избирателей и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий с 29,1% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 15,4% голосов. По данным Opinia24, проголосовать за Тшасковского во втором туре президентских выборов выразили готовность 46% респондентов. В пользу же его конкурента Навроцкого высказались 44% опрошенных. При этом 4% заявили, что еще не определились со своим выбором, а 6% респондентов отказались отвечать на поставленный вопрос. Опрос был проведен срезу после окончания голосования в первом туре на выборке из тысячи человек. Данные о погрешности не приводятся. Второй тур выборов президента Польши Назначен на 1 июня.

https://ria.ru/20250518/polsha-2017734657.html

https://ria.ru/20250518/polsha-2017732746.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, славомир ментцен, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025