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Тшасковский может выиграть во втором туре выборов в Польше, показал опрос - РИА Новости, 19.05.2025
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02:42 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/polsha-2017746012.html
Тшасковский может выиграть во втором туре выборов в Польше, показал опрос
Тшасковский может выиграть во втором туре выборов в Польше, показал опрос - РИА Новости, 19.05.2025
Тшасковский может выиграть во втором туре выборов в Польше, показал опрос
Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский может выиграть во втором туре, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T02:42:00+03:00
2025-05-19T02:42:00+03:00
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польша
рафал тшасковски
кароль навроцкий
славомир ментцен
право и справедливость
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский может выиграть во втором туре, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической лабораторией Opinia24. В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур, по данным exit poll социологической лаборатории Ipsos, вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский с 30,8% голосов избирателей и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий с 29,1% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 15,4% голосов. По данным Opinia24, проголосовать за Тшасковского во втором туре президентских выборов выразили готовность 46% респондентов. В пользу же его конкурента Навроцкого высказались 44% опрошенных. При этом 4% заявили, что еще не определились со своим выбором, а 6% респондентов отказались отвечать на поставленный вопрос. Опрос был проведен срезу после окончания голосования в первом туре на выборке из тысячи человек. Данные о погрешности не приводятся. Второй тур выборов президента Польши Назначен на 1 июня.
https://ria.ru/20250518/polsha-2017734657.html
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в мире, польша, рафал тшасковски, кароль навроцкий, славомир ментцен, право и справедливость, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Славомир Ментцен, Право и справедливость, Президентские выборы в Польше — 2025
Тшасковский может выиграть во втором туре выборов в Польше, показал опрос

Opinia24: кандидат в президенты Польши Тшасковский может выиграть во втором туре

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСторонники президента Польши Анджея Дуды в предвыборном штабе в день выборов Польши в Варшаве
Сторонники президента Польши Анджея Дуды в предвыборном штабе в день выборов Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сторонники президента Польши Анджея Дуды в предвыборном штабе в день выборов Польши в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 19 мая – РИА Новости. Кандидат в президенты Польши от правящей коалиции Рафал Тшасковский может выиграть во втором туре, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической лабораторией Opinia24.
В воскресенье в Польше прошел первый тур выборов президента. Во второй тур, по данным exit poll социологической лаборатории Ipsos, вышли кандидаты от правящей "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский с 30,8% голосов избирателей и от крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" (PiS) Кароль Навроцкий с 29,1% голосов. Третье место занял представитель "Конфедерации" Славомир Ментцен с 15,4% голосов.
Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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Вчера, 23:32
По данным Opinia24, проголосовать за Тшасковского во втором туре президентских выборов выразили готовность 46% респондентов. В пользу же его конкурента Навроцкого высказались 44% опрошенных.
При этом 4% заявили, что еще не определились со своим выбором, а 6% респондентов отказались отвечать на поставленный вопрос.
Опрос был проведен срезу после окончания голосования в первом туре на выборке из тысячи человек. Данные о погрешности не приводятся.
Второй тур выборов президента Польши Назначен на 1 июня.
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В миреПольшаРафал ТшасковскиКароль НавроцкийСлавомир МентценПраво и справедливостьПрезидентские выборы в Польше — 2025
 
 
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