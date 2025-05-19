https://ria.ru/20250519/poiski-2017758526.html
Поисковики нашли сап пропавшей на море во Владивостоке пары
Поисковики нашли сап пропавшей на море во Владивостоке пары - РИА Новости, 19.05.2025
Поисковики нашли сап пропавшей на море во Владивостоке пары
Участники поисков мужчины и женщины, которые пропали в воскресенье по время морской прогулки во Владивостоке, нашли их сап, сообщает поисковая организация... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T07:47:00+03:00
2025-05-19T07:47:00+03:00
2025-05-19T10:49:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая - РИА Новости. Участники поисков мужчины и женщины, которые пропали в воскресенье по время морской прогулки во Владивостоке, нашли их сап, сообщает поисковая организация "ПримПоиск". Ранее в понедельник поисковики сообщили, что Виктор и Алена 18 мая днем вышли на одном сапе от Второй речки до Де-Фриза и пропали. Их искали до поздней ночи воскресенья на лодке и с помощью квадрокоптера, в понедельник поиск продолжился. "В районе Де-Фриза с вертолёта был замечен сап. Спасатели, прибывшие на место, и друзья подтвердили, что это сап пропавших людей", - говорится в сообщении. На месте работают спасатели МЧС, поисковики "ПримПоиска", полиция, друзья и близкие пропавших, неравнодушные люди. Поиски продолжаются.
https://ria.ru/20240912/turist-1972351114.html
https://ria.ru/20250505/zhenschina-2015066634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владивосток, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Поисковики нашли сап пропавшей на море во Владивостоке пары
Во Владивостоке нашли сап пропавших во время морской прогулки мужчины и женщины