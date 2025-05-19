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В Приморском крае полиция ищет людей, устроивших погром на кладбище - РИА Новости, 19.05.2025
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13:38 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/pogrom-2017822187.html
В Приморском крае полиция ищет людей, устроивших погром на кладбище
В Приморском крае полиция ищет людей, устроивших погром на кладбище - РИА Новости, 19.05.2025
В Приморском крае полиция ищет людей, устроивших погром на кладбище
Полиция ищет неизвестных, которые разрушили места захоронений на кладбище в Лесозаводске Приморского края, сообщило краевое УМВД РФ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:38:00+03:00
2025-05-19T13:38:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
лесозаводск
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Полиция ищет неизвестных, которые разрушили места захоронений на кладбище в Лесозаводске Приморского края, сообщило краевое УМВД РФ. В соцсетях прошла информация о том, что неизвестные устроили погром на кладбище в Лесозаводске: на опубликованных фото видны разбитые памятники и оградки, сломана облицовка, на земле лежат портреты усопших. Со слов одного из местных жителей, некоторые памятники разбивают уже второй раз за этот месяц. Также в соцсетях пишут, что на кладбище были замечены подростки, которые якобы отрывали портреты с памятников. "Полиция Лесозаводска проводит проверку по факту повреждения надмогильных сооружений на кладбище в районе улицы Курской… В ходе осмотра полицейскими установлено, что от противоправных действий неизвестных граждан пострадало не одно захоронение", - говорится в сообщении. Полиция устанавливает личности причастных к произошедшему. Родственников граждан, чьи надгробия повреждены, просят обратиться в дежурную часть МО МВД России "Лесозаводский".
https://ria.ru/20250430/vandaly-2014254542.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), лесозаводск, приморский край, происшествия
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Лесозаводск, Приморский край, Происшествия
В Приморском крае полиция ищет людей, устроивших погром на кладбище

В Лесозаводске Приморского края полиция ищет тех, кто устроил погром на кладбище

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Полиция ищет неизвестных, которые разрушили места захоронений на кладбище в Лесозаводске Приморского края, сообщило краевое УМВД РФ.
В соцсетях прошла информация о том, что неизвестные устроили погром на кладбище в Лесозаводске: на опубликованных фото видны разбитые памятники и оградки, сломана облицовка, на земле лежат портреты усопших. Со слов одного из местных жителей, некоторые памятники разбивают уже второй раз за этот месяц. Также в соцсетях пишут, что на кладбище были замечены подростки, которые якобы отрывали портреты с памятников.
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"Полиция Лесозаводска проводит проверку по факту повреждения надмогильных сооружений на кладбище в районе улицы Курской… В ходе осмотра полицейскими установлено, что от противоправных действий неизвестных граждан пострадало не одно захоронение", - говорится в сообщении.
Полиция устанавливает личности причастных к произошедшему.
Родственников граждан, чьи надгробия повреждены, просят обратиться в дежурную часть МО МВД России "Лесозаводский".
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ЛесозаводскПриморский крайПроисшествия
 
 
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