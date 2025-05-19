https://ria.ru/20250519/pogrom-2017822187.html

В Приморском крае полиция ищет людей, устроивших погром на кладбище

В Приморском крае полиция ищет людей, устроивших погром на кладбище - РИА Новости, 19.05.2025

В Приморском крае полиция ищет людей, устроивших погром на кладбище

Полиция ищет неизвестных, которые разрушили места захоронений на кладбище в Лесозаводске Приморского края, сообщило краевое УМВД РФ. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:38:00+03:00

2025-05-19T13:38:00+03:00

2025-05-19T13:38:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

лесозаводск

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мая – РИА Новости. Полиция ищет неизвестных, которые разрушили места захоронений на кладбище в Лесозаводске Приморского края, сообщило краевое УМВД РФ. В соцсетях прошла информация о том, что неизвестные устроили погром на кладбище в Лесозаводске: на опубликованных фото видны разбитые памятники и оградки, сломана облицовка, на земле лежат портреты усопших. Со слов одного из местных жителей, некоторые памятники разбивают уже второй раз за этот месяц. Также в соцсетях пишут, что на кладбище были замечены подростки, которые якобы отрывали портреты с памятников. "Полиция Лесозаводска проводит проверку по факту повреждения надмогильных сооружений на кладбище в районе улицы Курской… В ходе осмотра полицейскими установлено, что от противоправных действий неизвестных граждан пострадало не одно захоронение", - говорится в сообщении. Полиция устанавливает личности причастных к произошедшему. Родственников граждан, чьи надгробия повреждены, просят обратиться в дежурную часть МО МВД России "Лесозаводский".

https://ria.ru/20250430/vandaly-2014254542.html

https://ria.ru/20250403/primore-2009015183.html

лесозаводск

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министерство внутренних дел рф (мвд россии), лесозаводск, приморский край, происшествия