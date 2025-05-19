https://ria.ru/20250519/pogonya-2017949811.html
На Кубани девятилетний ребенок устроил побег от сотрудников ГАИ
На Кубани девятилетний ребенок устроил побег от сотрудников ГАИ - РИА Новости, 19.05.2025
На Кубани девятилетний ребенок устроил побег от сотрудников ГАИ
Сотрудники Госавтоинспекции Лабинского района Краснодарского края после погони остановили автомобиль, которым управлял девятилетний ребенок, сообщили в краевом... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T22:03:00+03:00
2025-05-19T22:03:00+03:00
2025-05-19T22:12:00+03:00
происшествия
авто
лабинский район
краснодарский край
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СОЧИ, 19 мая — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Лабинского района Краснодарского края после погони остановили автомобиль, которым управлял девятилетний ребенок, сообщили в краевом управлении Госавтоинспекции. "Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2106 и предприняли попытку его остановить. Однако водитель требования полицейских проигнорировал и попытался скрыться. Вскоре он был задержан. Оказалось, что автомобилем управлял девятилетний ребенок", — уточнили в ведомстве.На кадрах видеозаписи из Telegram-канала ведомства видно, как водитель автомобиля ВАЗ-2106 игнорирует сигналы спецтранспорта, который его преследует, и продолжает движение по дороге в темное время суток. Уточняется, что ребенок взял машину у родителей без разрешения. Госавтоинспекция направила материалы дела в комиссию по делам несовершеннолетних. Меры примут в отношении не только юного нарушителя, но и родителей, которые допустили управление автомобилем несовершеннолетним лицом.
https://ria.ru/20250418/ugon-2011952988.html
лабинский район
краснодарский край
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Погоня за автомобилем, которым управлял ребенок
Полиция на Кубани после погони остановила автомобиль, которым, как оказалось, управлял 9-летний ребенок. В краевом управлении Госавтоинспекции уточнили, что ребенок взял машину родителей без разрешения. Правоохранители направили материалы дела в комиссию по делам несовершеннолетних. Меры будут приняты в отношении не только юного нарушителя, но и родителей.
2025-05-19T22:03
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, лабинский район, краснодарский край
Происшествия, Авто, Лабинский район, Краснодарский край
На Кубани девятилетний ребенок устроил побег от сотрудников ГАИ
Полицейские на Кубани после погони остановили машину, которой управлял ребенок