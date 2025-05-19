https://ria.ru/20250519/pogonya-2017949811.html

На Кубани девятилетний ребенок устроил побег от сотрудников ГАИ

На Кубани девятилетний ребенок устроил побег от сотрудников ГАИ - РИА Новости, 19.05.2025

На Кубани девятилетний ребенок устроил побег от сотрудников ГАИ

Сотрудники Госавтоинспекции Лабинского района Краснодарского края после погони остановили автомобиль, которым управлял девятилетний ребенок, сообщили в краевом... РИА Новости, 19.05.2025

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происшествия

авто

лабинский район

краснодарский край

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СОЧИ, 19 мая — РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции Лабинского района Краснодарского края после погони остановили автомобиль, которым управлял девятилетний ребенок, сообщили в краевом управлении Госавтоинспекции. "Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2106 и предприняли попытку его остановить. Однако водитель требования полицейских проигнорировал и попытался скрыться. Вскоре он был задержан. Оказалось, что автомобилем управлял девятилетний ребенок", — уточнили в ведомстве.На кадрах видеозаписи из Telegram-канала ведомства видно, как водитель автомобиля ВАЗ-2106 игнорирует сигналы спецтранспорта, который его преследует, и продолжает движение по дороге в темное время суток. Уточняется, что ребенок взял машину у родителей без разрешения. Госавтоинспекция направила материалы дела в комиссию по делам несовершеннолетних. Меры примут в отношении не только юного нарушителя, но и родителей, которые допустили управление автомобилем несовершеннолетним лицом.

https://ria.ru/20250418/ugon-2011952988.html

лабинский район

краснодарский край

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Погоня за автомобилем, которым управлял ребенок Полиция на Кубани после погони остановила автомобиль, которым, как оказалось, управлял 9-летний ребенок. В краевом управлении Госавтоинспекции уточнили, что ребенок взял машину родителей без разрешения. Правоохранители направили материалы дела в комиссию по делам несовершеннолетних. Меры будут приняты в отношении не только юного нарушителя, но и родителей. 2025-05-19T22:03 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

происшествия, авто, лабинский район, краснодарский край