https://ria.ru/20250519/pogoda-2017959980.html
На севере Подмосковья выпало около трети от месячной нормы осадков
На севере Подмосковья выпало около трети от месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.05.2025
На севере Подмосковья выпало около трети от месячной нормы осадков
Около трети от месячной нормы осадков выпало на севере Подмосковья в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:58:00+03:00
2025-05-19T23:58:00+03:00
2025-05-19T23:58:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
михаил леус
центр "фобос"
погода
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Около трети от месячной нормы осадков выпало на севере Подмосковья в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Дожди на территории столичного региона распределились неравномерно. В центре их было немного, на юге области - больше, а самые сильные осадки отмечены на севере территории: в Дмитрове за сутки выпало 18,6 миллиметра небесной влаги, а в Талдоме - 19 миллиметров, что оставляет соответственно 30% и 31% от майской нормы", - рассказал Леус.
https://ria.ru/20250518/leto-2017655887.html
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общество, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос", погода
Общество, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Центр "Фобос", Погода
На севере Подмосковья выпало около трети от месячной нормы осадков
На севере Подмосковья выпало 30 процентов от майской нормы осадков