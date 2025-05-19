https://ria.ru/20250519/pogoda-2017959980.html

На севере Подмосковья выпало около трети от месячной нормы осадков

На севере Подмосковья выпало около трети от месячной нормы осадков - РИА Новости, 19.05.2025

На севере Подмосковья выпало около трети от месячной нормы осадков

Около трети от месячной нормы осадков выпало на севере Подмосковья в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:58:00+03:00

2025-05-19T23:58:00+03:00

2025-05-19T23:58:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

михаил леус

центр "фобос"

погода

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Около трети от месячной нормы осадков выпало на севере Подмосковья в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Дожди на территории столичного региона распределились неравномерно. В центре их было немного, на юге области - больше, а самые сильные осадки отмечены на севере территории: в Дмитрове за сутки выпало 18,6 миллиметра небесной влаги, а в Талдоме - 19 миллиметров, что оставляет соответственно 30% и 31% от майской нормы", - рассказал Леус.

https://ria.ru/20250518/leto-2017655887.html

московская область (подмосковье)

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2025

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общество, московская область (подмосковье), михаил леус, центр "фобос", погода