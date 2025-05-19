https://ria.ru/20250519/pogoda-2017758143.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 19.05.2025

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Кратковременный дождь, порывистый ветер и температура воздуха до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T07:35:00+03:00

2025-05-19T07:35:00+03:00

2025-05-19T07:35:00+03:00

общество

москва

евгений тишковец

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755865284_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b5fa2eb39dd4ada32d300c85510258f1.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь, порывистый ветер и температура воздуха до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем. "Облачно, кратковременный дождь, температура воздуха в Москве плюс 13 - плюс 16, по области плюс 12 - плюс 17 градусов", - рассказал РИА Новости Тишковец. Он добавил, что ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Показания барометров будут слабо падать и составят 738 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20250518/moskva-2017685718.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, евгений тишковец, день победы