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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 19.05.2025
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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 19.05.2025
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Кратковременный дождь, порывистый ветер и температура воздуха до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T07:35:00+03:00
2025-05-19T07:35:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
день победы
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь, порывистый ветер и температура воздуха до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем. "Облачно, кратковременный дождь, температура воздуха в Москве плюс 13 - плюс 16, по области плюс 12 - плюс 17 градусов", - рассказал РИА Новости Тишковец. Он добавил, что ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Показания барометров будут слабо падать и составят 738 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, евгений тишковец, день победы
Общество, Москва, Евгений Тишковец, День Победы
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидаются дождь и до 16 градусов тепла

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЖенщина идет под зонтом во время дождя
Женщина идет под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина идет под зонтом во время дождя. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Кратковременный дождь, порывистый ветер и температура воздуха до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тыловой частью циклона с центром над Верхневолжьем.
"Облачно, кратковременный дождь, температура воздуха в Москве плюс 13 - плюс 16, по области плюс 12 - плюс 17 градусов", - рассказал РИА Новости Тишковец.
Он добавил, что ветер будет дуть юго-западный, западный со скоростью 4-9 метров в секунду, порывистый. Показания барометров будут слабо падать и составят 738 миллиметров ртутного столба.
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