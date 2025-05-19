https://ria.ru/20250519/podrostki-2017770564.html

Подростки, задержанные на Ставрополье, хотели нападать на полицию 9 мая

Подростки, задержанные на Ставрополье, хотели нападать на полицию 9 мая - РИА Новости, 19.05.2025

Подростки, задержанные на Ставрополье, хотели нападать на полицию 9 мая

Подростки, являвшиеся членами международной террористической организации, хотели совершить нападения на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T09:42:00+03:00

2025-05-19T09:42:00+03:00

2025-05-19T10:53:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

ставропольский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

следственный комитет россии (ск рф)

80-летие победы в великой отечественной войне

происшествия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подростки, являвшиеся членами международной террористической организации, хотели совершить нападения на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время празднования 80-летия Великой Победы, но были задержаны, сообщила ФСБ России. По информации спецслужбы, ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД РФ на Ставрополье предотвратили серию преступлений террористической направленности. Задержаны девять местных жителей, из них 8 несовершеннолетних граждан РФ, приверженцев международной террористическом организации (МТО). "Злоумышленники 9 мая текущего года планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Осуществить задуманное им не удалось, так как накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в последующем другие участники ячейки МТО", - говорится в сообщении. Отмечается, что следственным управлением СК РФ по Ставропольскому краю в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также о содействии террористической деятельности. "Все подозреваемые задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - указывается в сообщении.

https://ria.ru/20250516/novosibirsk-2017444556.html

https://ria.ru/20250515/belgorod-2017219157.html

россия

ставропольский край

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Задержанные на Ставрополье, которые планировали напасть на полицейских во время празднования Дня Победы ФСБ показала видео с задержанными на Ставрополье, которые планировали напасть на полицейских во время празднования юбилея Победы. 2025-05-19T09:42 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), 80-летие победы в великой отечественной войне, происшествия