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Подростки, задержанные на Ставрополье, хотели нападать на полицию 9 мая - РИА Новости, 19.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:42 19.05.2025 (обновлено: 10:53 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/podrostki-2017770564.html
Подростки, задержанные на Ставрополье, хотели нападать на полицию 9 мая
Подростки, задержанные на Ставрополье, хотели нападать на полицию 9 мая - РИА Новости, 19.05.2025
Подростки, задержанные на Ставрополье, хотели нападать на полицию 9 мая
Подростки, являвшиеся членами международной террористической организации, хотели совершить нападения на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:42:00+03:00
2025-05-19T10:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
80-летие победы в великой отечественной войне
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подростки, являвшиеся членами международной террористической организации, хотели совершить нападения на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время празднования 80-летия Великой Победы, но были задержаны, сообщила ФСБ России. По информации спецслужбы, ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД РФ на Ставрополье предотвратили серию преступлений террористической направленности. Задержаны девять местных жителей, из них 8 несовершеннолетних граждан РФ, приверженцев международной террористическом организации (МТО). "Злоумышленники 9 мая текущего года планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Осуществить задуманное им не удалось, так как накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в последующем другие участники ячейки МТО", - говорится в сообщении. Отмечается, что следственным управлением СК РФ по Ставропольскому краю в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также о содействии террористической деятельности. "Все подозреваемые задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - указывается в сообщении.
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Задержанные на Ставрополье, которые планировали напасть на полицейских во время празднования Дня Победы
ФСБ показала видео с задержанными на Ставрополье, которые планировали напасть на полицейских во время празднования юбилея Победы.
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россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), 80-летие победы в великой отечественной войне, происшествия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Ставропольский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Происшествия
Подростки, задержанные на Ставрополье, хотели нападать на полицию 9 мая

ФСБ РФ: подростки на Ставрополье хотели 9 мая нападать на полицейских

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подростки, являвшиеся членами международной террористической организации, хотели совершить нападения на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время празднования 80-летия Великой Победы, но были задержаны, сообщила ФСБ России.
По информации спецслужбы, ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД РФ на Ставрополье предотвратили серию преступлений террористической направленности. Задержаны девять местных жителей, из них 8 несовершеннолетних граждан РФ, приверженцев международной террористическом организации (МТО).
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"Злоумышленники 9 мая текущего года планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Осуществить задуманное им не удалось, так как накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в последующем другие участники ячейки МТО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следственным управлением СК РФ по Ставропольскому краю в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также о содействии террористической деятельности.
"Все подозреваемые задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - указывается в сообщении.
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