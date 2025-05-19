https://ria.ru/20250519/podrostki-2017770564.html
Подростки, задержанные на Ставрополье, хотели нападать на полицию 9 мая
Подростки, задержанные на Ставрополье, хотели нападать на полицию 9 мая - РИА Новости, 19.05.2025
Подростки, задержанные на Ставрополье, хотели нападать на полицию 9 мая
Подростки, являвшиеся членами международной террористической организации, хотели совершить нападения на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:42:00+03:00
2025-05-19T09:42:00+03:00
2025-05-19T10:53:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
80-летие победы в великой отечественной войне
происшествия
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Подростки, являвшиеся членами международной террористической организации, хотели совершить нападения на полицейских в Ставропольском крае 9 мая во время празднования 80-летия Великой Победы, но были задержаны, сообщила ФСБ России. По информации спецслужбы, ФСБ во взаимодействии со Следственным комитетом и МВД РФ на Ставрополье предотвратили серию преступлений террористической направленности. Задержаны девять местных жителей, из них 8 несовершеннолетних граждан РФ, приверженцев международной террористическом организации (МТО). "Злоумышленники 9 мая текущего года планировали совершить нападения на сотрудников полиции во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в одном из муниципалитетов Ставропольского края. Осуществить задуманное им не удалось, так как накануне сотрудниками ФСБ России были задержаны лидеры, а в последующем другие участники ячейки МТО", - говорится в сообщении. Отмечается, что следственным управлением СК РФ по Ставропольскому краю в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также о содействии террористической деятельности. "Все подозреваемые задержаны. Судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - указывается в сообщении.
https://ria.ru/20250516/novosibirsk-2017444556.html
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Задержанные на Ставрополье, которые планировали напасть на полицейских во время празднования Дня Победы
ФСБ показала видео с задержанными на Ставрополье, которые планировали напасть на полицейских во время празднования юбилея Победы.
2025-05-19T09:42
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россия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), 80-летие победы в великой отечественной войне, происшествия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Ставропольский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Происшествия
Подростки, задержанные на Ставрополье, хотели нападать на полицию 9 мая
ФСБ РФ: подростки на Ставрополье хотели 9 мая нападать на полицейских