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Изменения Конституции нет на повестке дня, заявили в Кремле
Изменения Конституции нет на повестке дня, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.05.2025
Изменения Конституции нет на повестке дня, заявили в Кремле
Тема изменения Конституции РФ не находится в повестке дня, заявления вице-спикера Госдумы Петра Толстого о ее изменении нуждаются в уточнении, заявил... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:50:00+03:00
2025-05-19T20:50:00+03:00
2025-05-19T20:50:00+03:00
россия
петр толстой
дмитрий песков
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конституция рф
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Тема изменения Конституции РФ не находится в повестке дня, заявления вице-спикера Госдумы Петра Толстого о ее изменении нуждаются в уточнении, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Толстой выразил уверенность, что Конституцию России ждут изменения, причем более существенные, чем те, которые были пять лет назад. "Эта тема как бы не была на повестке дня, но, наверное, нужно уточнить у Толстого, что он имел ввиду", - сказал Песков.
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россия, петр толстой, дмитрий песков, госдума рф, конституция рф, конституция
Россия, Петр Толстой, Дмитрий Песков, Госдума РФ, Конституция РФ, Конституция
Изменения Конституции нет на повестке дня, заявили в Кремле
Песков заявил, что темы изменения Конституции РФ нет на повестке дня