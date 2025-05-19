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В Кремле назвали условие для посредничества по Украине - РИА Новости, 19.05.2025
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20:37 19.05.2025 (обновлено: 20:40 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/peskov-2017937650.html
В Кремле назвали условие для посредничества по Украине
В Кремле назвали условие для посредничества по Украине - РИА Новости, 19.05.2025
В Кремле назвали условие для посредничества по Украине
Реальным посредничеством в конфликте на Украине может заниматься только та сторона, которая находится на одинаковой дистанции от сторон конфликта, заявил... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:37:00+03:00
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украина
россия
дмитрий песков
в мире
дональд трамп
сша
специальная военная операция на украине
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Реальным посредничеством в конфликте на Украине может заниматься только та сторона, которая находится на одинаковой дистанции от сторон конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту России 1 Павлу Зарубину. В интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков сказал, что позиция европейских политиков - "откровенно проукраинская", и основная траектория их работы направлена, чтобы "обломать" Россию во всем. "Но, как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20250519/peskov-2017934318.html
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украина, россия, дмитрий песков, в мире, дональд трамп, сша
Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Дональд Трамп, США, Специальная военная операция на Украине
В Кремле назвали условие для посредничества по Украине

Песков: посредники по Украине должны занимать одинаковую дистанцию от сторон

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль и Кремлевская набережная
Московский Кремль и Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Реальным посредничеством в конфликте на Украине может заниматься только та сторона, которая находится на одинаковой дистанции от сторон конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту России 1 Павлу Зарубину.
В интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков сказал, что позиция европейских политиков - "откровенно проукраинская", и основная траектория их работы направлена, чтобы "обломать" Россию во всем.
"Но, как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта", - подчеркнул Песков.
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