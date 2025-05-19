https://ria.ru/20250519/peskov-2017937650.html

В Кремле назвали условие для посредничества по Украине

В Кремле назвали условие для посредничества по Украине - РИА Новости, 19.05.2025

В Кремле назвали условие для посредничества по Украине

Реальным посредничеством в конфликте на Украине может заниматься только та сторона, которая находится на одинаковой дистанции от сторон конфликта, заявил... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T20:37:00+03:00

2025-05-19T20:37:00+03:00

2025-05-19T20:40:00+03:00

украина

россия

дмитрий песков

в мире

дональд трамп

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специальная военная операция на украине

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Реальным посредничеством в конфликте на Украине может заниматься только та сторона, которая находится на одинаковой дистанции от сторон конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту России 1 Павлу Зарубину. В интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину Песков сказал, что позиция европейских политиков - "откровенно проукраинская", и основная траектория их работы направлена, чтобы "обломать" Россию во всем. "Но, как известно, реальным посредничеством, реальным урегулированием может заниматься только тот, кто соблюдает одинаковую дистанцию от сторон конфликта", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20250519/peskov-2017934318.html

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украина, россия, дмитрий песков, в мире, дональд трамп, сша