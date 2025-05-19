https://ria.ru/20250519/peskov-2017936672.html

В Европе хотят "обломать" Россию во всем, заявил Песков

В Европе хотят "обломать" Россию во всем, заявил Песков - РИА Новости, 19.05.2025

В Европе хотят "обломать" Россию во всем, заявил Песков

Основная траектория работы европейских политиков заключается в том, чтобы "обломать" Россию во всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025

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политика

россия

европа

сша

дмитрий песков

владимир путин

образовательный центр "сириус"

евросоюз

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Основная траектория работы европейских политиков заключается в том, чтобы "обломать" Россию во всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наверное, основная траектория их работы направлена на то, чтобы "обломать" Россию во всем. И они хотят склонить (президента США Дональда) Трампа на свою сторону", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Так он ответил на вопрос о настрое европейских политиков, стремящихся "обработать" Трампа перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.Путин в понедельник созвонился с Трампом из образовательного центра "Сириус", который российский лидер посещает в этот день.Разговор с Трампом продолжался более двух часов. Путин назвал его содержательным, откровенным и весьма полезным. Он сообщил, что выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров РФ и Украины. Путин отметил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и возможное прекращение огня. Трамп подчеркнул, что его телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо. Также он заявил, что РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта, при этом отметил, что условия прекращения огня могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта.

https://ria.ru/20250519/peskov-2017934427.html

https://ria.ru/20250519/peskov-2017934318.html

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политика, россия, европа, сша, дмитрий песков, владимир путин, образовательный центр "сириус", евросоюз, в мире