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В Европе хотят "обломать" Россию во всем, заявил Песков - РИА Новости, 19.05.2025
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20:30 19.05.2025 (обновлено: 21:36 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/peskov-2017936672.html
В Европе хотят "обломать" Россию во всем, заявил Песков
В Европе хотят "обломать" Россию во всем, заявил Песков - РИА Новости, 19.05.2025
В Европе хотят "обломать" Россию во всем, заявил Песков
Основная траектория работы европейских политиков заключается в том, чтобы "обломать" Россию во всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:30:00+03:00
2025-05-19T21:36:00+03:00
политика
россия
европа
сша
дмитрий песков
владимир путин
образовательный центр "сириус"
евросоюз
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Основная траектория работы европейских политиков заключается в том, чтобы "обломать" Россию во всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наверное, основная траектория их работы направлена на то, чтобы "обломать" Россию во всем. И они хотят склонить (президента США Дональда) Трампа на свою сторону", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Так он ответил на вопрос о настрое европейских политиков, стремящихся "обработать" Трампа перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.Путин в понедельник созвонился с Трампом из образовательного центра "Сириус", который российский лидер посещает в этот день.Разговор с Трампом продолжался более двух часов. Путин назвал его содержательным, откровенным и весьма полезным. Он сообщил, что выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров РФ и Украины. Путин отметил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и возможное прекращение огня. Трамп подчеркнул, что его телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо. Также он заявил, что РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта, при этом отметил, что условия прекращения огня могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта.
https://ria.ru/20250519/peskov-2017934427.html
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политика, россия, европа, сша, дмитрий песков, владимир путин, образовательный центр "сириус", евросоюз, в мире
Политика, Россия, Европа, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", Евросоюз, В мире
В Европе хотят "обломать" Россию во всем, заявил Песков

Песков: траектория работы политиков в ЕС состоит в том, чтобы навредить России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Основная траектория работы европейских политиков заключается в том, чтобы "обломать" Россию во всем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наверное, основная траектория их работы направлена на то, чтобы "обломать" Россию во всем. И они хотят склонить (президента США Дональда) Трампа на свою сторону", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Европа пытается склонить Трампа к своей позиции, заявил Песков
Вчера, 20:12
Так он ответил на вопрос о настрое европейских политиков, стремящихся "обработать" Трампа перед телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.
Путин в понедельник созвонился с Трампом из образовательного центра "Сириус", который российский лидер посещает в этот день.
Разговор с Трампом продолжался более двух часов. Путин назвал его содержательным, откровенным и весьма полезным. Он сообщил, что выразил благодарность Трампу за участие США в возобновлении прямых переговоров РФ и Украины. Путин отметил, что Россия готова работать над меморандумом с Украиной, включающим и возможное прекращение огня. Трамп подчеркнул, что его телефонный разговор с Путиным прошел очень хорошо. Также он заявил, что РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и конфликта, при этом отметил, что условия прекращения огня могут обсуждаться только двумя сторонами конфликта.
Вид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский кремль - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
В Кремле назвали позицию Трампа по Украине нейтральной
Вчера, 20:11
 
ПолитикаРоссияЕвропаСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинОбразовательный центр "Сириус"ЕвросоюзВ мире
 
 
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