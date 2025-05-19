https://ria.ru/20250519/peskov-2017936176.html

В Кремле объяснили, почему Путин связался с Трампом из "Сириуса"

В Кремле объяснили, почему Путин связался с Трампом из "Сириуса" - РИА Новости, 19.05.2025

В Кремле объяснили, почему Путин связался с Трампом из "Сириуса"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил телефонный разговор Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом из центра "Сириус"... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T20:26:00+03:00

2025-05-19T20:26:00+03:00

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политика

россия

владимир путин

дональд трамп

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образовательный центр "сириус"

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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил телефонный разговор Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом из центра "Сириус" рабочим графиком российского лидера.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов."Рабочий график президента идет, сегодня он занимается вопросами "Сириуса", сегодня попечительский совет "Сириуса", и это совпало по времени с назначенной датой и временем телефонного разговора, поэтому прямо из этого здания новой музыкальной школы и проводит разговор", - сказал Песков журналисту России 1 Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017771968.html

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