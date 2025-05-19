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В Кремле объяснили, почему Путин связался с Трампом из "Сириуса" - РИА Новости, 19.05.2025
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20:26 19.05.2025 (обновлено: 22:30 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/peskov-2017936176.html
В Кремле объяснили, почему Путин связался с Трампом из "Сириуса"
В Кремле объяснили, почему Путин связался с Трампом из "Сириуса" - РИА Новости, 19.05.2025
В Кремле объяснили, почему Путин связался с Трампом из "Сириуса"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил телефонный разговор Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом из центра "Сириус"... РИА Новости, 19.05.2025
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политика
россия
владимир путин
дональд трамп
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федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил телефонный разговор Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом из центра "Сириус" рабочим графиком российского лидера.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов."Рабочий график президента идет, сегодня он занимается вопросами "Сириуса", сегодня попечительский совет "Сириуса", и это совпало по времени с назначенной датой и временем телефонного разговора, поэтому прямо из этого здания новой музыкальной школы и проводит разговор", - сказал Песков журналисту России 1 Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017771968.html
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политика, россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, образовательный центр "сириус", федеральная территория "сириус", сша, украина, в мире
Политика, Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Образовательный центр "Сириус", Федеральная территория "Сириус", США, Украина, В мире
В Кремле объяснили, почему Путин связался с Трампом из "Сириуса"

Песков: Путин разговаривал с Трампом из центра Сириус из-за рабочего графика

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / POOL
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СИРИУС, 19 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил телефонный разговор Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом из центра "Сириус" рабочим графиком российского лидера.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
"Рабочий график президента идет, сегодня он занимается вопросами "Сириуса", сегодня попечительский совет "Сириуса", и это совпало по времени с назначенной датой и временем телефонного разговора, поэтому прямо из этого здания новой музыкальной школы и проводит разговор", - сказал Песков журналисту России 1 Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Огромная ошибка". На Западе дали совет Трампу перед разговором с Путиным
Вчера, 09:53
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковОбразовательный центр "Сириус"Федеральная территория "Сириус"СШАУкраинаВ мире
 
 
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