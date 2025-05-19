Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали позицию Трампа по Украине нейтральной - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:11 19.05.2025 (обновлено: 20:40 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/peskov-2017934318.html
В Кремле назвали позицию Трампа по Украине нейтральной
В Кремле назвали позицию Трампа по Украине нейтральной - РИА Новости, 19.05.2025
В Кремле назвали позицию Трампа по Украине нейтральной
Президент США Дональд Трамп действительно занимается вопросами урегулирования на Украине, а европейские лидеры занимают откровенно проукраинскую позицию,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:11:00+03:00
2025-05-19T20:40:00+03:00
украина
россия
дональд трамп
дмитрий песков
сша
павел зарубин
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013917504_0:160:3078:1891_1920x0_80_0_0_6f6c8ba86883c3a8605cc8cd52e14840.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действительно занимается вопросами урегулирования на Украине, а европейские лидеры занимают откровенно проукраинскую позицию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту России 1 Павлу Зарубину."Если позиция Трампа всё-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, у них (европейских лидеров - прим.) позиция откровенно проукраинская", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250519/sanktsii-2017808007.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013917504_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_68446782a70afeab088f2b76b9c27468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков, сша, павел зарубин, в мире
Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, Павел Зарубин, В мире, Специальная военная операция на Украине
В Кремле назвали позицию Трампа по Украине нейтральной

Песков: позиция Трампа по Украине нейтральна, в отличие от таковой у европейцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский кремль
Вид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский кремль - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на набережную Москвы-реки, Большой Москворецкий мост и Московский кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действительно занимается вопросами урегулирования на Украине, а европейские лидеры занимают откровенно проукраинскую позицию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту России 1 Павлу Зарубину.
"Если позиция Трампа всё-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, у них (европейских лидеров - прим.) позиция откровенно проукраинская", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Bloomberg рассказало, на что может решиться Трамп после разговора с Путиным
Вчера, 12:29
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковСШАПавел ЗарубинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала