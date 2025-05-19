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В Кремле назвали позицию Трампа по Украине нейтральной
В Кремле назвали позицию Трампа по Украине нейтральной - РИА Новости, 19.05.2025
В Кремле назвали позицию Трампа по Украине нейтральной
Президент США Дональд Трамп действительно занимается вопросами урегулирования на Украине, а европейские лидеры занимают откровенно проукраинскую позицию,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:11:00+03:00
2025-05-19T20:11:00+03:00
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дмитрий песков
сша
павел зарубин
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действительно занимается вопросами урегулирования на Украине, а европейские лидеры занимают откровенно проукраинскую позицию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту России 1 Павлу Зарубину."Если позиция Трампа всё-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, у них (европейских лидеров - прим.) позиция откровенно проукраинская", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
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Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, Павел Зарубин, В мире, Специальная военная операция на Украине
В Кремле назвали позицию Трампа по Украине нейтральной
Песков: позиция Трампа по Украине нейтральна, в отличие от таковой у европейцев