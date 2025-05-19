https://ria.ru/20250519/peskov-2017934318.html

В Кремле назвали позицию Трампа по Украине нейтральной

В Кремле назвали позицию Трампа по Украине нейтральной - РИА Новости, 19.05.2025

В Кремле назвали позицию Трампа по Украине нейтральной

Президент США Дональд Трамп действительно занимается вопросами урегулирования на Украине, а европейские лидеры занимают откровенно проукраинскую позицию,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T20:11:00+03:00

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украина

россия

дональд трамп

дмитрий песков

сша

павел зарубин

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп действительно занимается вопросами урегулирования на Украине, а европейские лидеры занимают откровенно проукраинскую позицию, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту России 1 Павлу Зарубину."Если позиция Трампа всё-таки достаточно нейтральная, и он действительно занимается вопросами урегулирования, у них (европейских лидеров - прим.) позиция откровенно проукраинская", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250519/sanktsii-2017808007.html

украина

россия

сша

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2025

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украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков, сша, павел зарубин, в мире