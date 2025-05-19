https://ria.ru/20250519/peskov-2017933873.html

Песков рассказал о защищенной линии связи между Россией и США

Песков рассказал о защищенной линии связи между Россией и США - РИА Новости, 19.05.2025

Песков рассказал о защищенной линии связи между Россией и США

У России и США есть защищенная линия связи, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T20:10:00+03:00

2025-05-19T20:10:00+03:00

2025-05-19T22:16:00+03:00

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сша

дмитрий песков

владимир путин

образовательный центр "сириус"

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. У России и США есть защищенная линия связи, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Между Россией и США существует так называемая "красная линия" - это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.

https://ria.ru/20250519/putin-2017932384.html

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2025

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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, образовательный центр "сириус", в мире