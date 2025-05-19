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Песков рассказал о защищенной линии связи между Россией и США - РИА Новости, 19.05.2025
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20:10 19.05.2025 (обновлено: 22:16 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/peskov-2017933873.html
Песков рассказал о защищенной линии связи между Россией и США
Песков рассказал о защищенной линии связи между Россией и США - РИА Новости, 19.05.2025
Песков рассказал о защищенной линии связи между Россией и США
У России и США есть защищенная линия связи, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:10:00+03:00
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россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
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в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. У России и США есть защищенная линия связи, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Между Россией и США существует так называемая "красная линия" - это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
https://ria.ru/20250519/putin-2017932384.html
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, образовательный центр "сириус", в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Образовательный центр "Сириус", В мире
Песков рассказал о защищенной линии связи между Россией и США

Песков: у России и США есть защищенная линия связи, позволяющая вести переговоры

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. У России и США есть защищенная линия связи, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Между Россией и США существует так называемая "красная линия" - это защищенная линия, которая позволяет вести переговоры по самым чувствительным вопросам", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как сообщил российский лидер, он длился более двух часов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Путин назвал телефонный разговор с Трампом содержательным и откровенным
Вчера, 19:58
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинОбразовательный центр "Сириус"В мире
 
 
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