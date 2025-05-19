https://ria.ru/20250519/peskov-2017877988.html

Песков рассказал о нюансах урегулирования украинского конфликта

Песков рассказал о нюансах урегулирования украинского конфликта - РИА Новости, 19.05.2025

Песков рассказал о нюансах урегулирования украинского конфликта

Урегулирование украинского конфликта связано с большим количеством нюансов, предстоит кропотливая работа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:38:00+03:00

2025-05-19T16:38:00+03:00

2025-05-19T16:42:00+03:00

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Урегулирование украинского конфликта связано с большим количеством нюансов, предстоит кропотливая работа, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Предстоит достаточно кропотливая и, может быть, по каким-то направлениям длительная работа. Урегулирование (украинского конфликта - ред.) связано с большим количеством нюансов, которые нужно обговаривать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250519/vens-2017874415.html

россия

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2025

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дмитрий песков, россия