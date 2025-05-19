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Песков ответил на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
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16:34 19.05.2025 (обновлено: 17:31 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/peskov-2017877703.html
Песков ответил на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
Песков ответил на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не готовится, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T16:34:00+03:00
2025-05-19T17:31:00+03:00
владимир путин
политика
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не готовится, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, сейчас не готовится", — ответил он на соответствующий вопрос. Как отметил Песков, встреча состоится тогда, когда главы государств сочтут это необходимым.Ранее сегодня пресс-секретарь российского лидера также заявил, что очные переговоры Путина и Трампа требуют хорошей подготовки, а сроки их проведения обозначат сами президенты. Глава Белого дома 17 мая сообщил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с президентом России. Эту информацию подтвердил Песков, уточнив, что беседа назначена на 17:00 мск.Переговоры в СтамбулеПутин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Встреча состоялась в прошлую пятницу в Стамбуле и продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250519/tramp-2017875970.html
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владимир путин, политика, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, стамбул
Владимир Путин, Политика, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Стамбул
Песков ответил на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа сейчас не готовится

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не готовится, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Нет, сейчас не готовится", — ответил он на соответствующий вопрос.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Трамп открыт к возможной встрече с Путиным
Вчера, 16:26
Как отметил Песков, встреча состоится тогда, когда главы государств сочтут это необходимым.
Ранее сегодня пресс-секретарь российского лидера также заявил, что очные переговоры Путина и Трампа требуют хорошей подготовки, а сроки их проведения обозначат сами президенты.
Глава Белого дома 17 мая сообщил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с президентом России. Эту информацию подтвердил Песков, уточнив, что беседа назначена на 17:00 мск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Украина ждет сегодня решения своей судьбы
Вчера, 08:00

Переговоры в Стамбуле

Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Встреча состоялась в прошлую пятницу в Стамбуле и продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Новый фронт. Чем завершились переговоры в Стамбуле
17 мая, 08:00
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияСШАДональд ТрампДмитрий ПесковВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025УкраинаСтамбул
 
 
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