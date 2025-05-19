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Песков ответил на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025

Песков ответил на вопрос о подготовке к встрече Путина и Трампа

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не готовится, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T16:34:00+03:00

2025-05-19T16:34:00+03:00

2025-05-19T17:31:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не готовится, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков."Нет, сейчас не готовится", — ответил он на соответствующий вопрос. Как отметил Песков, встреча состоится тогда, когда главы государств сочтут это необходимым.Ранее сегодня пресс-секретарь российского лидера также заявил, что очные переговоры Путина и Трампа требуют хорошей подготовки, а сроки их проведения обозначат сами президенты. Глава Белого дома 17 мая сообщил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с президентом России. Эту информацию подтвердил Песков, уточнив, что беседа назначена на 17:00 мск.Переговоры в СтамбулеПутин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Встреча состоялась в прошлую пятницу в Стамбуле и продлилась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Кроме того, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва, в свою очередь, приняла это к сведению. Мединский также отметил готовность России продолжать диалог.

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https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html

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