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Песков высказался о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/peskov-2017806156.html
Песков высказался о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков высказался о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
Песков высказался о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа
Предстоящий разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на фоне прошедших в Стамбуле переговоров будет важным, заявил... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:21:00+03:00
2025-05-19T12:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
россия
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Предстоящий разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на фоне прошедших в Стамбуле переговоров будет важным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Естественно, разговор важный - с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", - сказал Песков журналистам, говоря о предстоящем разговоре Путина и Трампа.
https://ria.ru/20250519/ukraina-2017771968.html
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стамбул, россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, США
Песков высказался о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: предстоящий разговор Путина и Трампа будет важным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Предстоящий разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на фоне прошедших в Стамбуле переговоров будет важным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Естественно, разговор важный - с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", - сказал Песков журналистам, говоря о предстоящем разговоре Путина и Трампа.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
"Огромная ошибка". На Западе дали совет Трампу перед разговором с Путиным
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Специальная военная операция на УкраинеСтамбулРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреСША
 
 
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