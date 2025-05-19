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Песков высказался о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков высказался о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025

Песков высказался о предстоящем телефонном разговоре Путина и Трампа

Предстоящий разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на фоне прошедших в Стамбуле переговоров будет важным, заявил... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:21:00+03:00

2025-05-19T12:21:00+03:00

2025-05-19T12:21:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Предстоящий разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на фоне прошедших в Стамбуле переговоров будет важным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Естественно, разговор важный - с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", - сказал Песков журналистам, говоря о предстоящем разговоре Путина и Трампа.

https://ria.ru/20250519/ukraina-2017771968.html

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