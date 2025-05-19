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Песков высказался о возможном визите Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 19.05.2025
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12:17 19.05.2025 (обновлено: 12:24 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/peskov-2017805182.html
Песков высказался о возможном визите Уиткоффа в Россию
Песков высказался о возможном визите Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 19.05.2025
Песков высказался о возможном визите Уиткоффа в Россию
Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ может быть согласован моментально при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:17:00+03:00
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россия
сша
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стив уиткофф
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ может быть согласован моментально при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По мере необходимости эти визиты согласовываются моментально, выполняются моментально. Здесь нет никаких проблем", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность визита Уиткоффа в Россию.
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россия, сша, дмитрий песков, стив уиткофф, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Стив Уиткофф, В мире
Песков высказался о возможном визите Уиткоффа в Россию

Песков: визит Уиткоффа в РФ может быть согласован моментально при необходимости

© Evelyn HocksteinСтив Уиткофф
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ может быть согласован моментально при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По мере необходимости эти визиты согласовываются моментально, выполняются моментально. Здесь нет никаких проблем", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность визита Уиткоффа в Россию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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