https://ria.ru/20250519/peskov-2017805182.html

Песков высказался о возможном визите Уиткоффа в Россию

Песков высказался о возможном визите Уиткоффа в Россию - РИА Новости, 19.05.2025

Песков высказался о возможном визите Уиткоффа в Россию

Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ может быть согласован моментально при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:17:00+03:00

2025-05-19T12:17:00+03:00

2025-05-19T12:24:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможный визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в РФ может быть согласован моментально при необходимости, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."По мере необходимости эти визиты согласовываются моментально, выполняются моментально. Здесь нет никаких проблем", - сказал Песков журналистам, комментируя возможность визита Уиткоффа в Россию.

https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html

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россия, сша, дмитрий песков, стив уиткофф, в мире