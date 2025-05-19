https://ria.ru/20250519/peskov-2017804223.html
Россия достигнет целей спецоперации, заявил Песков
Россия достигнет целей спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 19.05.2025
Россия достигнет целей спецоперации, заявил Песков
Россия достигнет целей специальной военной операции, но предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:12:00+03:00
2025-05-19T12:12:00+03:00
2025-05-19T12:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия достигнет целей специальной военной операции, но предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Предпочтительно добиться наших целей, конечно же, политико-дипломатическими средствами. Вы знаете, что президент приложил изрядные усилия перед 2022 годом для того, чтобы выйти именно на дипломатический трек достижения нашей цели", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011331236.html
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россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Россия достигнет целей спецоперации, заявил Песков
Песков: РФ предпочитает достичь цели СВО политико-дипломатическими средствами