https://ria.ru/20250519/peskov-2017804223.html

Россия достигнет целей спецоперации, заявил Песков

Россия достигнет целей спецоперации, заявил Песков - РИА Новости, 19.05.2025

Россия достигнет целей спецоперации, заявил Песков

Россия достигнет целей специальной военной операции, но предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:12:00+03:00

2025-05-19T12:12:00+03:00

2025-05-19T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Россия достигнет целей специальной военной операции, но предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Предпочтительно добиться наших целей, конечно же, политико-дипломатическими средствами. Вы знаете, что президент приложил изрядные усилия перед 2022 годом для того, чтобы выйти именно на дипломатический трек достижения нашей цели", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250415/naryshkin-2011331236.html

россия

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2025

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россия, дмитрий песков