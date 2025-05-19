https://ria.ru/20250519/peskov-2017804107.html

В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025

В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа зависит от личных договоренностей глав государств, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:11:00+03:00

2025-05-19T12:11:00+03:00

2025-05-19T12:17:00+03:00

владимир путин

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дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

в мире

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа зависит от личных договоренностей глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Во многом будет зависеть от того, что они сами решат. Два президента принимают решение. Встреча, конечно же, нуждается в проработке, но в зависимости от того, какие сроки они сами обозначат, уже команды будут под это подстраиваться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, в течение какого время может состояться личная встреча Путина с Трампом.

https://ria.ru/20250519/peskov-2017803231.html

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владимир путин, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире