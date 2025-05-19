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В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 19.05.2025 (обновлено: 12:17 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/peskov-2017804107.html
В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа
В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа
Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа зависит от личных договоренностей глав государств, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:11:00+03:00
2025-05-19T12:17:00+03:00
владимир путин
специальная военная операция на украине
сша
россия
дональд трамп
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа зависит от личных договоренностей глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Во многом будет зависеть от того, что они сами решат. Два президента принимают решение. Встреча, конечно же, нуждается в проработке, но в зависимости от того, какие сроки они сами обозначат, уже команды будут под это подстраиваться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, в течение какого время может состояться личная встреча Путина с Трампом.
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владимир путин, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
В Кремле высказались о встрече Путина и Трампа

Песков: возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей

© Фото : Администрация Президента РоссииВладимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Владимир Путин и Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Возможная встреча президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа зависит от личных договоренностей глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Во многом будет зависеть от того, что они сами решат. Два президента принимают решение. Встреча, конечно же, нуждается в проработке, но в зависимости от того, какие сроки они сами обозначат, уже команды будут под это подстраиваться", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, в течение какого время может состояться личная встреча Путина с Трампом.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Трампа
12:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинСШАРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
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