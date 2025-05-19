В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Трампа
Песков: Путин проведет телефонный разговор с Трампом в понедельник в 17:00
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В пять часов (17:00. — Прим. ред.) состоится телефонный разговор с Трампом. Трамп это уже позавчера анонсировал. Естественно, разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", — отметил он.
Песков назвал предстоящую беседу лидеров важной, о ее итогах сообщат.
Другие заявления пресс-секретаря президента:
- возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей глав государств;
- мероприятие должно быть хорошо подготовлено;
- Москва высоко ценит и благодарна Вашингтону за посреднические усилия;
- вероятный визит спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию может быть согласован моментально при необходимости;
- Москва достигнет целей СВО, но предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами.
Переговоры в Стамбуле
Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Переговоры прошли в прошлую пятницу в Стамбуле и продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
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