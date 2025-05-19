https://ria.ru/20250519/peskov-2017803231.html

В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Трампа

В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025

В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Трампа

Президент Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:07:00+03:00

2025-05-19T12:07:00+03:00

2025-05-19T12:29:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."В пять часов (17:00. — Прим. ред.) состоится телефонный разговор с Трампом. Трамп это уже позавчера анонсировал. Естественно, разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", — отметил он.Песков назвал предстоящую беседу лидеров важной, о ее итогах сообщат.Другие заявления пресс-секретаря президента:Переговоры в СтамбулеПутин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Переговоры прошли в прошлую пятницу в Стамбуле и продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.

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https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017625158.html

https://ria.ru/20250517/peregovory-2017510964.html

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владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, сша, стив уиткофф