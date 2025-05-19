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В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
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12:07 19.05.2025 (обновлено: 12:29 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/peskov-2017803231.html
В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Трампа
В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Трампа
Президент Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:07:00+03:00
2025-05-19T12:29:00+03:00
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
политика
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
сша
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков."В пять часов (17:00. — Прим. ред.) состоится телефонный разговор с Трампом. Трамп это уже позавчера анонсировал. Естественно, разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", — отметил он.Песков назвал предстоящую беседу лидеров важной, о ее итогах сообщат.Другие заявления пресс-секретаря президента:Переговоры в СтамбулеПутин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Переговоры прошли в прошлую пятницу в Стамбуле и продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html
https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017625158.html
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владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, политика, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, сша, стив уиткофф
Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Политика, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, США, Стив Уиткофф
В Кремле рассказали о готовящемся телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: Путин проведет телефонный разговор с Трампом в понедельник в 17:00

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В пять часов (17:00. — Прим. ред.) состоится телефонный разговор с Трампом. Трамп это уже позавчера анонсировал. Естественно, разговор важный с учетом состоявшихся в Стамбуле переговоров", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Мир ждет: Путину и Трампу есть о чем поговорить
08:00
Песков назвал предстоящую беседу лидеров важной, о ее итогах сообщат.
Другие заявления пресс-секретаря президента:
  • возможная встреча Путина и Трампа зависит от личных договоренностей глав государств;
  • мероприятие должно быть хорошо подготовлено;
  • Москва высоко ценит и благодарна Вашингтону за посреднические усилия;
  • вероятный визит спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию может быть согласован моментально при необходимости;
  • Москва достигнет целей СВО, но предпочтительнее добиться их политико-дипломатическими средствами.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее, заявил Рубио
17 мая, 22:09

Переговоры в Стамбуле

Путин в ночь на 11 мая предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Переговоры прошли в прошлую пятницу в Стамбуле и продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Новый фронт. Чем завершились переговоры в Стамбуле
17 мая, 08:00
 
Владимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковПолитикаСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияСШАСтив Уиткофф
 
 
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