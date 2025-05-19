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Песков прокомментировал президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
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12:28 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/peskov--2017807570.html
Песков прокомментировал президентские выборы в Румынии
Песков прокомментировал президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025
Песков прокомментировал президентские выборы в Румынии
В отсутствие фаворитного кандидата победил тот, кто победил, это данность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о выборах в Румынии. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:28:00+03:00
2025-05-19T12:28:00+03:00
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дмитрий песков
никушор дан
президентские выборы в румынии — 2025
в мире
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В отсутствие фаворитного кандидата победил тот, кто победил, это данность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о выборах в Румынии. "В отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил. Собственно, это данность", - сказал Песков журналистам, комментируя выборы Румынии. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение.
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россия, румыния, бухарест, дмитрий песков, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025, в мире
Россия, Румыния, Бухарест, Дмитрий Песков, Никушор Дан, Президентские выборы в Румынии — 2025, В мире
Песков прокомментировал президентские выборы в Румынии

Песков: в отсутствие фаворитного кандидата в Румынии победил тот, кто победил

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В отсутствие фаворитного кандидата победил тот, кто победил, это данность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о выборах в Румынии.
"В отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил. Собственно, это данность", - сказал Песков журналистам, комментируя выборы Румынии.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение.
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РоссияРумынияБухарестДмитрий ПесковНикушор ДанПрезидентские выборы в Румынии — 2025В мире
 
 
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