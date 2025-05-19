https://ria.ru/20250519/peskov--2017807570.html

Песков прокомментировал президентские выборы в Румынии

Песков прокомментировал президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 19.05.2025

Песков прокомментировал президентские выборы в Румынии

В отсутствие фаворитного кандидата победил тот, кто победил, это данность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о выборах в Румынии. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:28:00+03:00

2025-05-19T12:28:00+03:00

2025-05-19T12:28:00+03:00

россия

румыния

бухарест

дмитрий песков

никушор дан

президентские выборы в румынии — 2025

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. В отсутствие фаворитного кандидата победил тот, кто победил, это данность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о выборах в Румынии. "В отсутствие такого фаворитного кандидата победил тот, кто победил. Собственно, это данность", - сказал Песков журналистам, комментируя выборы Румынии. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% голосов данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набирает 53,6% голосов, у лидера националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона - 46,4%. Симион признал свое поражение.

https://ria.ru/20250519/politolog-2017801086.html

россия

румыния

бухарест

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, румыния, бухарест, дмитрий песков, никушор дан, президентские выборы в румынии — 2025, в мире