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"Мы на правильном пути". О чем Путин и Трамп говорили более двух часов - РИА Новости, 19.05.2025
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20:28 19.05.2025 (обновлено: 21:21 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017935691.html
"Мы на правильном пути". О чем Путин и Трамп говорили более двух часов
"Мы на правильном пути". О чем Путин и Трамп говорили более двух часов - РИА Новости, 19.05.2025
"Мы на правильном пути". О чем Путин и Трамп говорили более двух часов
Эта телефонная беседа президентов России и США стала самой продолжительной — более двух часов. Главы государств обсудили урегулирование украинского конфликта:... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:28:00+03:00
2025-05-19T21:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
киев
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Эта телефонная беседа президентов России и США стала самой продолжительной — более двух часов. Главы государств обсудили урегулирование украинского конфликта: Кремль выступает за дипломатическое решение. Также Путин сообщил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о мирном договоре, и призвал к компромиссам. О чем еще говорили — в материале РИА Новости.Главная тема Вице-президент США Джей Ди Вэнс за пару часов до начала общения президентов подчеркнул: от этой беседы зависит многое. Процесс мирного урегулирования украинского конфликта, по его словам, в тупике. Трамп анонсировал этот разговор, комментируя стамбульскую встречу представителей Москвы и Киева 16 мая. Он поддержал ее итоги, в частности — крупнейший за три года конфликта обмен пленными, 1000 на 1000.При этом американский лидер заявил: "Ничего не произойдет, пока мы не встретимся с Путиным"."Полезная беседа"Пока же пообщались по телефону. Причем Путин находился в образовательном центре "Сириус", который посещал сегодня. И сам рассказал, что обсуждали, — в предыдущие два раза все ограничилось пресс-релизом на сайте Кремля."Прежде всего я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной", — отметил он.Беседу назвал содержательной и полезной. Затронули тему прекращения огня. На этом в минувшие две недели настаивал Киев при поддержке европейских союзников: отвергнув предложение Путина о трехдневном перемирии, Зеленский в ультимативной форме потребовал от Москвы остановки боевых действий на 30 дней. Вообще, уточнил российский президент, прекращение огня на некоторое время возможно — в случае определенных договоренностей.Однако Кремль не раз указывал на нюансы: как и кому следить за соблюдением перемирия, насколько послушны приказам Киева ВСУ, не воспользуется ли украинская армия передышкой, чтобы возобновить боевые действия с удвоенной силой. В Стамбуле это, видимо, тоже упоминали: стороны условились письменно изложить друг другу детальные планы обеспечения режима тишины.Правильный путьБеседу с Трампом Путин оценил позитивно: "Это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути". Москва выступает за мирное решение кризиса."Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", — сообщил российский лидер.Трамп, по его словам, высказал собственную позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия и признал, что Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса."Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", — пояснил Путин. И напомнил о необходимости устранить первопричины конфликта."Главное, чтобы Киев, украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны", — заключил глава государства.Процесс пошелО том, что решение конфликта — прежде всего дело его участников, сказал и президент США."Условия будут согласованы между двумя сторонами — как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому", — написал он на своей странице в соцсети Truth.И добавил, что "переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно". Об этом он сразу после беседы с Путиным уведомил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президентов Франции и Финляндии Эммануэля Макрона и Александра Стубба, лидеров Италии и Германии Джорджу Мелони и Фридриха Мерца. А также — Владимира Зеленского. С ним, по сведениям украинских СМИ, Трамп общался несколько минут до созвона с главой российского государства."Считаю, что все прошло очень хорошо. &lt;...&gt; Тон и дух беседы были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом прямо сейчас, а не позже", — подчеркнул Трамп.Помощник российского президента Юрий Ушаков привел детали: лидеры обращались друг к другу по имени, в самом начале Путин поздравил Трампа с рождением 11-го внука. В целом беседа была откровенной и дружеской. Но в то же время содержательной: обсудили среди прочего тему обмена заключенными."Несколько подобных акций уже было совершено в течение недавних месяцев. И президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен: девять на девять человек", — сообщил Ушаков.В этом году президенты России и США общались дважды — 12 февраля и 18 марта. Тогда обсуждали не только Украину, но и ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, а также двусторонние отношения. Затронули эти темы и сейчас.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017151081.html
https://ria.ru/20250519/oon-2017933716.html
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россия, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире

"Мы на правильном пути". О чем Путин и Трамп говорили более двух часов

© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей ДружининДональд Трамп и Владимир Путин
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : AP Photo/House Select Committee, РИА Новости/Алексей Дружинин
Дональд Трамп и Владимир Путин
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Эта телефонная беседа президентов России и США стала самой продолжительной — более двух часов. Главы государств обсудили урегулирование украинского конфликта: Кремль выступает за дипломатическое решение. Также Путин сообщил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о мирном договоре, и призвал к компромиссам. О чем еще говорили — в материале РИА Новости.

Главная тема

Вице-президент США Джей Ди Вэнс за пару часов до начала общения президентов подчеркнул: от этой беседы зависит многое. Процесс мирного урегулирования украинского конфликта, по его словам, в тупике.
Трамп анонсировал этот разговор, комментируя стамбульскую встречу представителей Москвы и Киева 16 мая. Он поддержал ее итоги, в частности — крупнейший за три года конфликта обмен пленными, 1000 на 1000.
При этом американский лидер заявил: "Ничего не произойдет, пока мы не встретимся с Путиным".
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп после телефонного разговора
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора

"Полезная беседа"

Пока же пообщались по телефону. Причем Путин находился в образовательном центре "Сириус", который посещал сегодня. И сам рассказал, что обсуждали, — в предыдущие два раза все ограничилось пресс-релизом на сайте Кремля.
"Прежде всего я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США в возобновлении прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной", — отметил он.
Беседу назвал содержательной и полезной. Затронули тему прекращения огня. На этом в минувшие две недели настаивал Киев при поддержке европейских союзников: отвергнув предложение Путина о трехдневном перемирии, Зеленский в ультимативной форме потребовал от Москвы остановки боевых действий на 30 дней.
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Вообще, уточнил российский президент, прекращение огня на некоторое время возможно — в случае определенных договоренностей.
Однако Кремль не раз указывал на нюансы: как и кому следить за соблюдением перемирия, насколько послушны приказам Киева ВСУ, не воспользуется ли украинская армия передышкой, чтобы возобновить боевые действия с удвоенной силой. В Стамбуле это, видимо, тоже упоминали: стороны условились письменно изложить друг другу детальные планы обеспечения режима тишины.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре "Сириус" после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом
Президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре Сириус после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в образовательном центре "Сириус" после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом

Правильный путь

Беседу с Трампом Путин оценил позитивно: "Это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути". Москва выступает за мирное решение кризиса.
"Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая и возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей", — сообщил российский лидер.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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Вчера, 20:07
Трамп, по его словам, высказал собственную позицию по поводу прекращения боевых действий, перемирия и признал, что Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса.
"Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру", — пояснил Путин. И напомнил о необходимости устранить первопричины конфликта.
"Главное, чтобы Киев, украинская сторона проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны", — заключил глава государства.

Процесс пошел

О том, что решение конфликта — прежде всего дело его участников, сказал и президент США.
"Условия будут согласованы между двумя сторонами — как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому", — написал он на своей странице в соцсети Truth.
И добавил, что "переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно". Об этом он сразу после беседы с Путиным уведомил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президентов Франции и Финляндии Эммануэля Макрона и Александра Стубба, лидеров Италии и Германии Джорджу Мелони и Фридриха Мерца. А также — Владимира Зеленского. С ним, по сведениям украинских СМИ, Трамп общался несколько минут до созвона с главой российского государства.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп
"Считаю, что все прошло очень хорошо. <...> Тон и дух беседы были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом прямо сейчас, а не позже", — подчеркнул Трамп.
Помощник российского президента Юрий Ушаков привел детали: лидеры обращались друг к другу по имени, в самом начале Путин поздравил Трампа с рождением 11-го внука. В целом беседа была откровенной и дружеской. Но в то же время содержательной: обсудили среди прочего тему обмена заключенными.
"Несколько подобных акций уже было совершено в течение недавних месяцев. И президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен: девять на девять человек", — сообщил Ушаков.
В этом году президенты России и США общались дважды — 12 февраля и 18 марта. Тогда обсуждали не только Украину, но и ближневосточное урегулирование, иранскую ядерную программу, а также двусторонние отношения. Затронули эти темы и сейчас.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАКиевВладимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
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