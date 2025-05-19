https://ria.ru/20250519/peregovory-2017825610.html

Китай прокомментировал возобновление прямых переговоров России и Украины

Китай прокомментировал возобновление прямых переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.05.2025

Китай прокомментировал возобновление прямых переговоров России и Украины

Китай приветствует возобновление прямых переговоров России и Украины, это результат совместных усилий международного сообщества, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:46:00+03:00

2025-05-19T13:46:00+03:00

2025-05-19T13:46:00+03:00

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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай приветствует возобновление прямых переговоров России и Украины, это результат совместных усилий международного сообщества, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства иностранных дел КНР. "Китай с самого начала поддерживал восстановление прямого диалога и переговоров между Россией и Украиной и приветствует недавнее возобновление прямых переговоров России и Украины", - заявили в МИД КНР на просьбу прокомментировать итоги переговоров в Стамбуле. Отмечается, что "это результат совместных усилий международного сообщества по содействию примирению и проведению переговоров, а также по созданию условий для мира". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

https://ria.ru/20250517/peregovory-2017510964.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, китай, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025