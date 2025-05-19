Китай прокомментировал возобновление прямых переговоров России и Украины
МИД Китая поприветствовал возобновление прямых переговоров России и Украины
© Фото : МИД ТурцииПереговоры в Стамбуле с участием делегаций России и Украины
© Фото : МИД Турции
Переговоры в Стамбуле с участием делегаций России и Украины
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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай приветствует возобновление прямых переговоров России и Украины, это результат совместных усилий международного сообщества, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства иностранных дел КНР.
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Отмечается, что "это результат совместных усилий международного сообщества по содействию примирению и проведению переговоров, а также по созданию условий для мира".
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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