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Китай прокомментировал возобновление прямых переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:46 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017825610.html
Китай прокомментировал возобновление прямых переговоров России и Украины
Китай прокомментировал возобновление прямых переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.05.2025
Китай прокомментировал возобновление прямых переговоров России и Украины
Китай приветствует возобновление прямых переговоров России и Украины, это результат совместных усилий международного сообщества, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:46:00+03:00
2025-05-19T13:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
китай
владимир мединский
владимир путин
дмитрий песков
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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай приветствует возобновление прямых переговоров России и Украины, это результат совместных усилий международного сообщества, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства иностранных дел КНР. "Китай с самого начала поддерживал восстановление прямого диалога и переговоров между Россией и Украиной и приветствует недавнее возобновление прямых переговоров России и Украины", - заявили в МИД КНР на просьбу прокомментировать итоги переговоров в Стамбуле. Отмечается, что "это результат совместных усилий международного сообщества по содействию примирению и проведению переговоров, а также по созданию условий для мира". Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html
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в мире, россия, украина, китай, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Китай, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Китай прокомментировал возобновление прямых переговоров России и Украины

МИД Китая поприветствовал возобновление прямых переговоров России и Украины

© Фото : МИД ТурцииПереговоры в Стамбуле с участием делегаций России и Украины
Переговоры в Стамбуле с участием делегаций России и Украины - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Фото : МИД Турции
Переговоры в Стамбуле с участием делегаций России и Украины
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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай приветствует возобновление прямых переговоров России и Украины, это результат совместных усилий международного сообщества, заявили РИА Новости в понедельник в пресс-службе министерства иностранных дел КНР.
"Китай с самого начала поддерживал восстановление прямого диалога и переговоров между Россией и Украиной и приветствует недавнее возобновление прямых переговоров России и Украины", - заявили в МИД КНР на просьбу прокомментировать итоги переговоров в Стамбуле.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Стамбуле договорились до самого главного
17 мая, 08:00
Отмечается, что "это результат совместных усилий международного сообщества по содействию примирению и проведению переговоров, а также по созданию условий для мира".
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу, 16 мая, переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Новый фронт. Чем завершились переговоры в Стамбуле
17 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКитайВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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