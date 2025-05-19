Мирошник рассказал, как Киев пытался сорвать переговоры в Стамбуле
Мирошник: Киев предпринял максимум усилий для срыва переговоров в Стамбуле
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинская сторона перед заседанием в Стамбуле предприняла максимум усилий, чтобы сорвать переговорный трек, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире канала "Россия 24".
"Есть такой принцип у переговорщиков: если ты хочешь сорвать переговоры, то вынеси все детали обсуждаемых моментов в публичную плоскость, и там будут крайне высоки шансы, что переговоры будут сорваны. Я могу сказать, что перед заседанием в Стамбуле Украина предпринимала максимум усилий, чтобы сорвать переговорный трек и не допустить в принципе диалог между Москвой и Вашингтоном", - сказал он.
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Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.