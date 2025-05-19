https://ria.ru/20250519/peregovory-2017822338.html

Мирошник рассказал, как Киев пытался сорвать переговоры в Стамбуле

Мирошник рассказал, как Киев пытался сорвать переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 19.05.2025

Мирошник рассказал, как Киев пытался сорвать переговоры в Стамбуле

Украинская сторона перед заседанием в Стамбуле предприняла максимум усилий, чтобы сорвать переговорный трек, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:42:00+03:00

2025-05-19T13:42:00+03:00

2025-05-19T13:42:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Украинская сторона перед заседанием в Стамбуле предприняла максимум усилий, чтобы сорвать переговорный трек, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире канала "Россия 24". "Есть такой принцип у переговорщиков: если ты хочешь сорвать переговоры, то вынеси все детали обсуждаемых моментов в публичную плоскость, и там будут крайне высоки шансы, что переговоры будут сорваны. Я могу сказать, что перед заседанием в Стамбуле Украина предпринимала максимум усилий, чтобы сорвать переговорный трек и не допустить в принципе диалог между Москвой и Вашингтоном", - сказал он. Мирошник добавил, что прямой диалог России и США очень сильно раздражает Киев, и, встав на переговорный трек, они с одной стороны кивают и пытаются произносить что-то в рамках мирной риторики, но при этом категорически пытаются упираться всеми возможными средствами. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.

https://ria.ru/20250519/peregovory-2017706452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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