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"Это неприемлемо": в США резко высказались о переговорах Москвы и Киева - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:36 19.05.2025 (обновлено: 11:10 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/peregovory-2017752744.html
"Это неприемлемо": в США резко высказались о переговорах Москвы и Киева
"Это неприемлемо": в США резко высказались о переговорах Москвы и Киева - РИА Новости, 19.05.2025
"Это неприемлемо": в США резко высказались о переговорах Москвы и Киева
Базовые требования России направлены на устранение первопричин конфликта и обеспечение прочного мира, заявил военный теоретик армии США Дуглас Макгрегор на... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T05:36:00+03:00
2025-05-19T11:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Базовые требования России направлены на устранение первопричин конфликта и обеспечение прочного мира, заявил военный теоретик армии США Дуглас Макгрегор на YouTube."С самого начала Россия говорила о денацификации на Украине. Это должно произойти, русские не шутят. Они имеют в виду людей, которые отметились во многих местах и совершили ужасные преступления, пытали и убивали гражданских, пленных, в том числе и в Курской области. Это неприемлемо. Этот элемент украинского государства должен быть уничтожен", — сказал он.Кроме того, полковник отметил, что Киев не может оспаривать такие базовые требования, как денацификацию, потому что они составляют корень конфликта. По его словам, если не решить эти проблемы, то долгосрочного мира не будет."Не менее важный, но предсказуемый вопрос — нейтралитет Украины. Это даже не обсуждается. &lt;…&gt; Украина не может просто игнорировать интересы России в области безопасности", — заключил Макгрегор.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250519/yarost-2017750517.html
https://ria.ru/20250518/ukraina-2017727144.html
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в мире, россия, украина, москва, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
"Это неприемлемо": в США резко высказались о переговорах Москвы и Киева

Полковник Макгрегор: Украине придется считаться с интересами России

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Базовые требования России направлены на устранение первопричин конфликта и обеспечение прочного мира, заявил военный теоретик армии США Дуглас Макгрегор на YouTube.
"С самого начала Россия говорила о денацификации на Украине. Это должно произойти, русские не шутят. Они имеют в виду людей, которые отметились во многих местах и совершили ужасные преступления, пытали и убивали гражданских, пленных, в том числе и в Курской области. Это неприемлемо. Этот элемент украинского государства должен быть уничтожен", — сказал он.
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Кроме того, полковник отметил, что Киев не может оспаривать такие базовые требования, как денацификацию, потому что они составляют корень конфликта. По его словам, если не решить эти проблемы, то долгосрочного мира не будет.
"Не менее важный, но предсказуемый вопрос — нейтралитет Украины. Это даже не обсуждается. <…> Украина не может просто игнорировать интересы России в области безопасности", — заключил Макгрегор.
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Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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