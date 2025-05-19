https://ria.ru/20250519/pensiya-2017764189.html

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы - РИА Новости, 19.05.2025

В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы

Работающим пенсионерам повысят пенсию с августа, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T08:58:00+03:00

2025-05-19T08:58:00+03:00

2025-05-19T09:20:00+03:00

госдума рф

светлана бессараб

антон котяков

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002723102_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_96af26d1ae637ac3fa7fa26d5f3478f5.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Работающим пенсионерам повысят пенсию с августа, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она рассказала изданию "Лента.ру"."В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК", — сообщила депутат.Она также отметила, что с октября 2025 года пенсии для военных пенсионеров повысят на 4,5 процента.С 1 апреля этого года россияне начали получать социальную пенсию, проиндексированную на 14,75 процента. Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что это позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек.

https://ria.ru/20250311/pensiya-1806142348.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, светлана бессараб, антон котяков, общество