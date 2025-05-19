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В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы - РИА Новости, 19.05.2025
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы
Работающим пенсионерам повысят пенсию с августа, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T08:58:00+03:00
2025-05-19T08:58:00+03:00
2025-05-19T09:20:00+03:00
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светлана бессараб
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Работающим пенсионерам повысят пенсию с августа, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом она рассказала изданию "Лента.ру"."В текущем периоде с 1 августа будет повышена в очередной раз пенсия работающим пенсионерам на те баллы, которые они получили за предыдущий 2024 год. Пенсионеры могут получить до 3 баллов ИПК", — сообщила депутат.Она также отметила, что с октября 2025 года пенсии для военных пенсионеров повысят на 4,5 процента.С 1 апреля этого года россияне начали получать социальную пенсию, проиндексированную на 14,75 процента. Глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что это позволит повысить доходы 4,2 миллиона человек.
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госдума рф, светлана бессараб, антон котяков, общество
Госдума РФ, Светлана Бессараб, Антон Котяков, Общество
В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в ближайшие месяцы
Депутат Бессараб сообщила о повышении пенсий работающим пенсионерам с 1 августа