https://ria.ru/20250519/pensiya-2017738911.html
Ограничения числа иждивенцев для доплаты пенсионерам могут отменить
Ограничения числа иждивенцев для доплаты пенсионерам могут отменить - РИА Новости, 19.05.2025
Ограничения числа иждивенцев для доплаты пенсионерам могут отменить
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в нижнюю палату парламента законопроект с предложением снять ограничение по числу иждивенцев у РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T00:33:00+03:00
2025-05-19T00:33:00+03:00
2025-05-19T01:47:00+03:00
общество
ярослав нилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_b5f0cd5cb13f980e1ecd10fb1d4522d1.jpg
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в нижнюю палату парламента законопроект с предложением снять ограничение по числу иждивенцев у пенсионеров, для доплаты к страховой пенсии, соответствующий документ поступил в распоряжении РИА Новости.Изменения предлагается внести в законы "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" и "О страховых пенсиях". "Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных", — говорится в пояснительной записке. Как следует из документа, по закону сейчас пенсии увеличивают гражданам с нетрудоспособными членам семьи на иждивении за счет установления к их страховым пенсиям по старости или инвалидности повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии. При этом подчеркивается, что чаще всего повышение устанавливается пенсионерам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей. Такая же доплата предусмотрена для граждан с нетрудоспособными членами семей. При этом повышение пенсий может быть установлено не более чем на трех из них.
https://ria.ru/20250317/pensiya-2005391967.html
https://ria.ru/20250417/pensii-2011707833.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225256_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_84a65cbc77748e0daaba07fb7d5e9d44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ярослав нилов
Ограничения числа иждивенцев для доплаты пенсионерам могут отменить
Нилов предложил снять ограничение по иждивенцам для доплаты пенсионерам
МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в нижнюю палату парламента законопроект с предложением снять ограничение по числу иждивенцев у пенсионеров, для доплаты к страховой пенсии, соответствующий документ поступил в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в законы "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" и "О страховых пенсиях".
"Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных", — говорится в пояснительной записке.
Как следует из документа, по закону сейчас пенсии увеличивают гражданам с нетрудоспособными членам семьи на иждивении за счет установления к их страховым пенсиям по старости или инвалидности повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии. При этом подчеркивается, что чаще всего повышение устанавливается пенсионерам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей. Такая же доплата предусмотрена для граждан с нетрудоспособными членами семей. При этом повышение пенсий может быть установлено не более чем на трех из них.