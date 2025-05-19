https://ria.ru/20250519/pensiya-2017738911.html

Ограничения числа иждивенцев для доплаты пенсионерам могут отменить

Ограничения числа иждивенцев для доплаты пенсионерам могут отменить - РИА Новости, 19.05.2025

Ограничения числа иждивенцев для доплаты пенсионерам могут отменить

Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в нижнюю палату парламента законопроект с предложением снять ограничение по числу иждивенцев у РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T00:33:00+03:00

2025-05-19T00:33:00+03:00

2025-05-19T01:47:00+03:00

общество

ярослав нилов

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в нижнюю палату парламента законопроект с предложением снять ограничение по числу иждивенцев у пенсионеров, для доплаты к страховой пенсии, соответствующий документ поступил в распоряжении РИА Новости.Изменения предлагается внести в законы "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" и "О страховых пенсиях". "Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных", — говорится в пояснительной записке. Как следует из документа, по закону сейчас пенсии увеличивают гражданам с нетрудоспособными членам семьи на иждивении за счет установления к их страховым пенсиям по старости или инвалидности повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии. При этом подчеркивается, что чаще всего повышение устанавливается пенсионерам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей. Такая же доплата предусмотрена для граждан с нетрудоспособными членами семей. При этом повышение пенсий может быть установлено не более чем на трех из них.

https://ria.ru/20250317/pensiya-2005391967.html

https://ria.ru/20250417/pensii-2011707833.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, ярослав нилов