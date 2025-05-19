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Ограничения числа иждивенцев для доплаты пенсионерам могут отменить - РИА Новости, 19.05.2025
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00:33 19.05.2025 (обновлено: 01:47 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/pensiya-2017738911.html
Ограничения числа иждивенцев для доплаты пенсионерам могут отменить
Ограничения числа иждивенцев для доплаты пенсионерам могут отменить - РИА Новости, 19.05.2025
Ограничения числа иждивенцев для доплаты пенсионерам могут отменить
Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в нижнюю палату парламента законопроект с предложением снять ограничение по числу иждивенцев у РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T00:33:00+03:00
2025-05-19T01:47:00+03:00
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в нижнюю палату парламента законопроект с предложением снять ограничение по числу иждивенцев у пенсионеров, для доплаты к страховой пенсии, соответствующий документ поступил в распоряжении РИА Новости.Изменения предлагается внести в законы "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" и "О страховых пенсиях". "Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных", — говорится в пояснительной записке. Как следует из документа, по закону сейчас пенсии увеличивают гражданам с нетрудоспособными членам семьи на иждивении за счет установления к их страховым пенсиям по старости или инвалидности повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии. При этом подчеркивается, что чаще всего повышение устанавливается пенсионерам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей. Такая же доплата предусмотрена для граждан с нетрудоспособными членами семей. При этом повышение пенсий может быть установлено не более чем на трех из них.
https://ria.ru/20250317/pensiya-2005391967.html
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общество, ярослав нилов
Общество, Ярослав Нилов
Ограничения числа иждивенцев для доплаты пенсионерам могут отменить

Нилов предложил снять ограничение по иждивенцам для доплаты пенсионерам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) внесет в нижнюю палату парламента законопроект с предложением снять ограничение по числу иждивенцев у пенсионеров, для доплаты к страховой пенсии, соответствующий документ поступил в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в законы "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" и "О страховых пенсиях".
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"Подготовленный законопроект направлен на исключение существующего ограничения по числу нетрудоспособных иждивенцев, что в должной мере будет способствовать повышению уровня материального обеспечения семей, в особенности многодетных", — говорится в пояснительной записке.
Как следует из документа, по закону сейчас пенсии увеличивают гражданам с нетрудоспособными членам семьи на иждивении за счет установления к их страховым пенсиям по старости или инвалидности повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии. При этом подчеркивается, что чаще всего повышение устанавливается пенсионерам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей. Такая же доплата предусмотрена для граждан с нетрудоспособными членами семей. При этом повышение пенсий может быть установлено не более чем на трех из них.
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