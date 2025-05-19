https://ria.ru/20250519/pasport-2017814467.html

Гражданину Германии, обратившемуся к Путину, вручили российский паспорт

Гражданину Германии, обратившемуся к Путину, вручили российский паспорт - РИА Новости, 19.05.2025

Гражданину Германии, обратившемуся к Путину, вручили российский паспорт

Гражданину Германии Максиму Житникову, в апреле лично обратившемуся за помощью в получении гражданства России к президенту РФ Владимиру Путину в ходе заседания... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T12:59:00+03:00

2025-05-19T12:59:00+03:00

2025-05-19T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Гражданину Германии Максиму Житникову, в апреле лично обратившемуся за помощью в получении гражданства России к президенту РФ Владимиру Путину в ходе заседания Госсовета, вручили российский паспорт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.Своё желание получить российское гражданство Житников озвучил в апреле во время беседы с Владимиром Путиным, состоявшейся в ходе расширенного заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации. После этого вопрос был поставлен на контроль руководством ГУВМ МВД России. "Максима Житникова пригласили в Управление по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области, где в установленном порядке он подал заявление и другие документы. По окончании необходимых проверок паспорт был оформлен и вручен новому гражданину Российской Федерации после церемонии приведения к присяге"- рассказала Волк. Максим Житников вместе с супругой, гражданкой РФ, и детьми переехал во Владимирскую область из немецкого Эссена. По словам мужчины, решение о смене места проживания принято из-за несогласия с пропагандируемыми в Европе ценностями.

https://ria.ru/20250415/putin-2011430246.html

https://ria.ru/20240810/rossiya-1965256317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимирская область, германия, владимир путин, ирина волк, общество