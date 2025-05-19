https://ria.ru/20250519/otpusk-2017746446.html

Эксперт рассказала, у кого в России самый продолжительный отпуск

Эксперт рассказала, у кого в России самый продолжительный отпуск - РИА Новости, 19.05.2025

Эксперт рассказала, у кого в России самый продолжительный отпуск

Наиболее продолжительный отпуск в России - у педагогов, он составляет 56 дней, а раз в десять лет непрерывной работы они могут уходить в отпуск... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T02:53:00+03:00

2025-05-19T02:53:00+03:00

2025-05-19T02:53:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012453630_96:553:2744:2042_1920x0_80_0_0_3e70063ed7c9c2db457ab7dc8bbe9149.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Наиболее продолжительный отпуск в России - у педагогов, он составляет 56 дней, а раз в десять лет непрерывной работы они могут уходить в отпуск продолжительностью до года, рассказала РИА Новости старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева. "Отдельные категории работников имеют право на удлинённые отпуска согласно Трудовому кодексу РФ и постановлению правительства РФ "О ежегодных основных удлинённых оплачиваемых отпусках". К ним относятся педагоги, руководители образовательных и научных учреждений, а также работники сферы дополнительного профессионального образования, которым положен отпуск продолжительностью 56 дней", - сказала Голубева. Воспитатели и музыкальные руководители, работающие с детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья или нуждающимися в длительном лечении, тоже получают 56 дней отпуска. Те же работники, работающие со всеми остальными детьми могут претендовать на отдых в 42 дня в год. При этом педагоги могут раз в десять лет непрерывной работы претендовать на длительный отпуск сроком до одного года, уточнила эксперт. Она также отметила, что работники производств с вредными или опасными условиями труда и люди с ненормированным рабочим днём имеют право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска. Минимальная продолжительность такого отпуска составляет семь дней для первых и три дня для вторых. Для трудящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях предусмотрен дополнительный отпуск от 16 до 24 дней. "Кандидаты в космонавты и действующие космонавты получают ежегодный отпуск в 45 суток, а после космического полёта им предоставляется дополнительный отпуск в 30 суток. Военнослужащие по контракту также имеют право на увеличенный отпуск: при выслуге менее 10 лет — 30 суток, от 10 до 15 лет — 35 суток, от 15 до 20 лет — 40 суток, а при стаже более 20 лет — 45 суток", - добавила Голубева. При этом минимальный срок отпуска в России не может быть менее 28 календарных дней. Его можно разбить на части в течение года работы - продолжительность одной из частей должна быть минимум 14 дней. Требований к длительности других его частей нет.

https://ria.ru/20250516/otpusk-2017247294.html

https://ria.ru/20250224/otpusk-1594173113.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия