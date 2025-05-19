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"Неохотно говорят": на Западе вынесли приговор новым санкциям против России
"Неохотно говорят": на Западе вынесли приговор новым санкциям против России - РИА Новости, 19.05.2025
"Неохотно говорят": на Западе вынесли приговор новым санкциям против России
США не стремятся присоединяться к новым санкциям Европы в отношении России из-за их бесполезности, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T04:31:00+03:00
2025-05-19T04:31:00+03:00
2025-05-19T05:40:00+03:00
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санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. США не стремятся присоединяться к новым санкциям Европы в отношении России из-за их бесполезности, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Европейцам следует понять, почему США так неохотно говорят о новых санкциях в отношении России. Причина проста: Вашингтон ничего не может сделать, чтобы нанести значительный ущерб Москве с помощью санкций", — сказал он.Аналитик отметил, что в планах США может быть привлечение Китая и Индии к блокаде России, но это изначально провальный план. По его словам, если Вашингтон даже попытается внести такое предложение, Дели и Пекин всему миру продемонстрируют насколько ослабло влияние США в современном мире."Вы можете ввести так называемые сокрушительные санкции, в России ничего не сокрушится. Даже если у них возникнут трудности, они их быстро преодолеют", — заключил Меркурис.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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https://ria.ru/20250518/sanktsii-2017717492.html
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россия, сша, александр меркурис, санкции в отношении россии, европа
Россия, США, Александр Меркурис, Санкции в отношении России, Европа
"Неохотно говорят": на Западе вынесли приговор новым санкциям против России
Аналитик Меркурис: новые попытки ослабить Россию ни к чему не приведут