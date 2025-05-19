https://ria.ru/20250519/organizatsiya-2017816120.html
В России признали нежелательной Amnesty International*
В России признали нежелательной Amnesty International* - РИА Новости, 19.05.2025
В России признали нежелательной Amnesty International*
Деятельность международной неправительственной организации Amnesty International* объявлена в России нежелательной, сообщает Генеральная прокуратура РФ. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:05:00+03:00
2025-05-19T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Деятельность международной неправительственной организации Amnesty International* объявлена в России нежелательной, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited*, зарегистрированной в Лондоне", - говорится в сообщении.Там уточнили, что организация позиционирует себя как активного проводника защиты прав человека в мире. В действительности ее лондонская штаб-квартира является центром подготовки глобальных русофобских проектов, оплаченных пособниками киевского режима. С начала СВО, по данным Генпрокуратуры, в Amnesty* делают все возможное, чтобы усилить военное противостояние в регионе: оправдывают преступления украинских неонацистов, призывают увеличить их финансирование, настаивают на политической и экономической изоляции России. Участники организации поддерживают экстремистские организации, финансируют деятельность иноагентов, добавляется в релизе.* Деятельность организации признана нежелательной в России
https://ria.ru/20250512/soobschestvo-2016559186.html
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amnesty international, генеральная прокуратура рф, лондон, россия, общество
Amnesty International, Генеральная прокуратура РФ, Лондон, Россия, Общество
В России признали нежелательной Amnesty International*
Генпрокуратура признала нежелательной в России Amnesty International