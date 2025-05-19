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Шор призвал оппозицию в Молдавии противостоять режиму Санду - РИА Новости, 19.05.2025
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15:29 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/oppozitsija-2017853850.html
Шор призвал оппозицию в Молдавии противостоять режиму Санду
Шор призвал оппозицию в Молдавии противостоять режиму Санду - РИА Новости, 19.05.2025
Шор призвал оппозицию в Молдавии противостоять режиму Санду
Оппозиции в Молдавии надо с удвоенной силой противостоять режиму президента республики Майи Санду, рассчитывать на справедливость судов не приходится, заявил... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:29:00+03:00
2025-05-19T15:29:00+03:00
в мире
молдавия
илан шор
майя санду
евгения гуцул
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Оппозиции в Молдавии надо с удвоенной силой противостоять режиму президента республики Майи Санду, рассчитывать на справедливость судов не приходится, заявил РИА Новости лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Оппозиции нужно с удвоенной силой противостоять происходящему, поскольку рассчитывать на справедливость судов или "западные демократии" не приходится. Но мы к этому готовы и будем сражаться за нашу Молдову", - сказал Шор. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250516/gagauziya-2017485357.html
https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011779368.html
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в мире, молдавия, илан шор, майя санду, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Илан Шор, Майя Санду, Евгения Гуцул, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Шор призвал оппозицию в Молдавии противостоять режиму Санду

Шор: оппозиции в Молдавии надо с удвоенной силой противостоять режиму Санду

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 мая - РИА Новости. Оппозиции в Молдавии надо с удвоенной силой противостоять режиму президента республики Майи Санду, рассчитывать на справедливость судов не приходится, заявил РИА Новости лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Оппозиции нужно с удвоенной силой противостоять происходящему, поскольку рассчитывать на справедливость судов или "западные демократии" не приходится. Но мы к этому готовы и будем сражаться за нашу Молдову", - сказал Шор.
Илья Узун - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Замглавы Гагаузии заявил об угрозах от властей Молдавии
16 мая, 19:38
Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
"Фарс": оппозиция Молдавии покинула заседание во время выступления Санду
17 апреля, 12:20
 
В миреМолдавияИлан ШорМайя СандуЕвгения ГуцулМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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