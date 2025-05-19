https://ria.ru/20250519/opasnost-2017831952.html

На Черноморском побережье объявили ракетную опасность

На Черноморском побережье объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.05.2025

На Черноморском побережье объявили ракетную опасность

Ракетная опасность объявлялась на Черноморском побережье Краснодарского края и действовала менее 15 минут, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T14:03:00+03:00

2025-05-19T14:03:00+03:00

2025-05-19T14:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

сочи

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 19 мая – РИА Новости. Ракетная опасность объявлялась на Черноморском побережье Краснодарского края и действовала менее 15 минут, сообщается в приложении МЧС России.Сигнал о беспилотной опасности в Краснодарском крае поступил в 13.56, были упомянуты Новороссийск, Сочи и Сириус. МЧС позже проинформировало, что через 13-14 минут ракетная опасность на Черноморском побережье была отменена.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сочи

россия

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2025

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сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)