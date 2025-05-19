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На Черноморском побережье объявили ракетную опасность
На Черноморском побережье объявили ракетную опасность - РИА Новости, 19.05.2025
На Черноморском побережье объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлялась на Черноморском побережье Краснодарского края и действовала менее 15 минут, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T14:03:00+03:00
2025-05-19T14:03:00+03:00
2025-05-19T14:16:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 19 мая – РИА Новости. Ракетная опасность объявлялась на Черноморском побережье Краснодарского края и действовала менее 15 минут, сообщается в приложении МЧС России.Сигнал о беспилотной опасности в Краснодарском крае поступил в 13.56, были упомянуты Новороссийск, Сочи и Сириус. МЧС позже проинформировало, что через 13-14 минут ракетная опасность на Черноморском побережье была отменена.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сочи, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Черноморском побережье объявили ракетную опасность
МЧС: в Сочи, Сириусе, Новороссийске и Темрюке объявили ракетную опасность