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ООН поприветствовала телефонный разговор Путина и Трампа
ООН поприветствовала телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
ООН поприветствовала телефонный разговор Путина и Трампа
Организация Объединенных Наций приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил представитель генсека ООН... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T20:07:00+03:00
2025-05-19T20:07:00+03:00
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ООН, 19 мая - РИА Новости. Организация Объединенных Наций приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов."Телефонные разговоры... между Трампом и... (Владимиром) Зеленским, Трампом и Путиным приветствуются", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Трамп 17 мая заявил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
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ООН поприветствовала телефонный разговор Путина и Трампа
Дюжаррик: ООН приветствует телефонный разговор Путина и Трампа