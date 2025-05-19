https://ria.ru/20250519/oon-2017933716.html

ООН поприветствовала телефонный разговор Путина и Трампа

ООН поприветствовала телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025

ООН поприветствовала телефонный разговор Путина и Трампа

Организация Объединенных Наций приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил представитель генсека ООН... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T20:07:00+03:00

2025-05-19T20:07:00+03:00

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стамбул

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дональд трамп

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стефан дюжаррик

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ООН, 19 мая - РИА Новости. Организация Объединенных Наций приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов."Телефонные разговоры... между Трампом и... (Владимиром) Зеленским, Трампом и Путиным приветствуются", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Трамп 17 мая заявил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.

https://ria.ru/20250519/putin-2017932384.html

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оон, россия, стамбул, сша, дональд трамп, владимир путин, стефан дюжаррик, образовательный центр "сириус", в мире