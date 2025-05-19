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ООН поприветствовала телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
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20:07 19.05.2025 (обновлено: 22:08 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/oon-2017933716.html
ООН поприветствовала телефонный разговор Путина и Трампа
ООН поприветствовала телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 19.05.2025
ООН поприветствовала телефонный разговор Путина и Трампа
Организация Объединенных Наций приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил представитель генсека ООН... РИА Новости, 19.05.2025
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ООН, 19 мая - РИА Новости. Организация Объединенных Наций приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов."Телефонные разговоры... между Трампом и... (Владимиром) Зеленским, Трампом и Путиным приветствуются", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.Трамп 17 мая заявил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
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оон, россия, стамбул, сша, дональд трамп, владимир путин, стефан дюжаррик, образовательный центр "сириус", в мире
ООН, Россия, Стамбул, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Стефан Дюжаррик, Образовательный центр "Сириус", В мире
ООН поприветствовала телефонный разговор Путина и Трампа

Дюжаррик: ООН приветствует телефонный разговор Путина и Трампа

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© AP Photo / Angela Weiss
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ООН, 19 мая - РИА Новости. Организация Объединенных Наций приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Путин и Трамп провели телефонный разговор в понедельник. Как уточнил российский лидер, он длился более двух часов.
"Телефонные разговоры... между Трампом и... (Владимиром) Зеленским, Трампом и Путиным приветствуются", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
Трамп 17 мая заявил, что 19 мая планирует провести телефонный разговор с Путиным. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее рассказал, что глава государства в понедельник в 17.00 мск проведет телефонный разговор с американским лидером, назвав его важным на фоне прошедших 16 мая в Стамбуле переговоров делегаций России и Украины.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Путин назвал телефонный разговор с Трампом содержательным и откровенным
Вчера, 19:58
 
ООНРоссияСтамбулСШАДональд ТрампВладимир ПутинСтефан ДюжаррикОбразовательный центр "Сириус"В мире
 
 
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