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При обстреле Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен мужчина
При обстреле Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен мужчина - РИА Новости, 19.05.2025
При обстреле Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен мужчина
Мирный житель Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:57:00+03:00
2025-05-19T23:57:00+03:00
2025-05-19T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Мирный житель Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 19 мая по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Великая Новоселка: тяжело ранен мужчина 1969 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
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При обстреле Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен мужчина
В ДНР при обстреле Великой Новоселки со стороны ВСУ тяжело ранен мирный житель