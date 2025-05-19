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При обстреле Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен мужчина - РИА Новости, 19.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:57 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/obstrel-2017959832.html
При обстреле Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен мужчина
При обстреле Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен мужчина - РИА Новости, 19.05.2025
При обстреле Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен мужчина
Мирный житель Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T23:57:00+03:00
2025-05-19T23:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Мирный житель Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 19 мая по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Великая Новоселка: тяжело ранен мужчина 1969 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
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украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При обстреле Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен мужчина

В ДНР при обстреле Великой Новоселки со стороны ВСУ тяжело ранен мирный житель

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкВеликая Новоселка в ДНР
Великая Новоселка в ДНР - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Великая Новоселка в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Мирный житель Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 19 мая по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Великая Новоселка: тяжело ранен мужчина 1969 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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