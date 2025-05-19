https://ria.ru/20250519/obstrel-2017959832.html

При обстреле Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен мужчина

При обстреле Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен мужчина - РИА Новости, 19.05.2025

При обстреле Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен мужчина

Мирный житель Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает управление правительства республики по вопросам... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T23:57:00+03:00

2025-05-19T23:57:00+03:00

2025-05-19T23:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 19 мая - РИА Новости. Мирный житель Великой Новоселки в ДНР тяжело ранен в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале. "По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 19 мая по состоянию на 23.30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Великая Новоселка: тяжело ранен мужчина 1969 года рождения", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия