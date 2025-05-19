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Выпуска кастрюль вместо ракет в России не будет, заявил Степашин - РИА Новости, 19.05.2025
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00:19 19.05.2025
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Выпуска кастрюль вместо ракет в России не будет, заявил Степашин
Выпуска кастрюль вместо ракет в России не будет, заявил Степашин - РИА Новости, 19.05.2025
Выпуска кастрюль вместо ракет в России не будет, заявил Степашин
Никакого выпуска кастрюль вместо ракет в России после окончания СВО не будет, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей... РИА Новости, 19.05.2025
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россия
ссср
сергей степашин
российский книжный союз
безопасность
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Никакого выпуска кастрюль вместо ракет в России после окончания СВО не будет, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью "Аргументам и фактам". На вопрос о том, насколько сложно будет переводить экономику обратно на мирные рельсы и не рухнет ли ВПК так же, как в СССР после окончания холодной войны, Степашин заявил, что ВПК нужно и дальше развивать. "Надо понимать, что мы живем уже в другом, опасном мире. И все разговоры образца 90-х (а я это хорошо помню, всё это на моих глазах происходило) — мол, зачем на сильная армия, зачем нам ядерное оружие, давайте урежем военные расходы до 1% ВВП и т. п. — надо сразу отмести. Никакой конверсии, никакого выпуска кастрюль вместо ракет уже не будет. Опыт 1990-х нас научил, что так делать нельзя", - сказал он.
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россия, ссср, сергей степашин, российский книжный союз, безопасность
Россия, СССР, Сергей Степашин, Российский Книжный Союз, Безопасность
Выпуска кастрюль вместо ракет в России не будет, заявил Степашин

Степашин: выпуска кастрюль вместо ракет в России после окончания СВО не будет

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Никакого выпуска кастрюль вместо ракет в России после окончания СВО не будет, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью "Аргументам и фактам".
На вопрос о том, насколько сложно будет переводить экономику обратно на мирные рельсы и не рухнет ли ВПК так же, как в СССР после окончания холодной войны, Степашин заявил, что ВПК нужно и дальше развивать.
"Надо понимать, что мы живем уже в другом, опасном мире. И все разговоры образца 90-х (а я это хорошо помню, всё это на моих глазах происходило) — мол, зачем на сильная армия, зачем нам ядерное оружие, давайте урежем военные расходы до 1% ВВП и т. п. — надо сразу отмести. Никакой конверсии, никакого выпуска кастрюль вместо ракет уже не будет. Опыт 1990-х нас научил, что так делать нельзя", - сказал он.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Степашин рассказал, когда Запад "дружил" с Россией
9 мая, 04:40
 
РоссияСССРСергей СтепашинРоссийский Книжный СоюзБезопасность
 
 
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