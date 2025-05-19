https://ria.ru/20250519/oborona-2017737150.html

Выпуска кастрюль вместо ракет в России не будет, заявил Степашин

Выпуска кастрюль вместо ракет в России не будет, заявил Степашин - РИА Новости, 19.05.2025

Выпуска кастрюль вместо ракет в России не будет, заявил Степашин

Никакого выпуска кастрюль вместо ракет в России после окончания СВО не будет, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T00:19:00+03:00

2025-05-19T00:19:00+03:00

2025-05-19T00:19:00+03:00

россия

ссср

сергей степашин

российский книжный союз

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112939/09/1129390955_0:195:3077:1926_1920x0_80_0_0_e233373713500aa6dec59c8f90841421.jpg

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Никакого выпуска кастрюль вместо ракет в России после окончания СВО не будет, заявил президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью "Аргументам и фактам". На вопрос о том, насколько сложно будет переводить экономику обратно на мирные рельсы и не рухнет ли ВПК так же, как в СССР после окончания холодной войны, Степашин заявил, что ВПК нужно и дальше развивать. "Надо понимать, что мы живем уже в другом, опасном мире. И все разговоры образца 90-х (а я это хорошо помню, всё это на моих глазах происходило) — мол, зачем на сильная армия, зачем нам ядерное оружие, давайте урежем военные расходы до 1% ВВП и т. п. — надо сразу отмести. Никакой конверсии, никакого выпуска кастрюль вместо ракет уже не будет. Опыт 1990-х нас научил, что так делать нельзя", - сказал он.

https://ria.ru/20250509/stepashin-2015902785.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ссср, сергей степашин, российский книжный союз, безопасность