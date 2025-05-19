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ЕС захотел снизить потолок цен на нефть из России, пишет Reuters
ЕС захотел снизить потолок цен на нефть из России, пишет Reuters - РИА Новости, 19.05.2025
ЕС захотел снизить потолок цен на нефть из России, пишет Reuters
Евросоюз призовет страны G7 снизить потолок цены на российскую нефть, доставляемую по морю, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:22:00+03:00
2025-05-19T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Евросоюз призовет страны G7 снизить потолок цены на российскую нефть, доставляемую по морю, передает агентство Reuters со ссылкой на чиновников."ЕС предложит министрам финансов G7 на этой неделе снизить потолок цены на перевозимую по морю российскую нефть. <…> ЕС, скорее всего, предложит 50 долларов за баррель в качестве нового уровня потолка", — говорится в сообщении.Нефтяные санкции Запада против России вступили в силу 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее на уровне 60 долларов за баррель. Более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. С начала февраля 2023-го вступили в силу аналогичные меры для нефтепродуктов.В ответ президент Владимир Путин запретил поставлять нефть и нефтепродукты за рубеж, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20250508/fitso-2015874961.html
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экономика, россия, евросоюз, в мире, нефть, цены на нефть, энергетика
Экономика, Россия, Евросоюз, В мире, Нефть, Цены на нефть, Энергетика
ЕС захотел снизить потолок цен на нефть из России, пишет Reuters
Reuters: ЕС предложит снизить потолок цен на перевозимую по морю нефть из России