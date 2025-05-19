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В Кузбассе осудили бездомного, надругавшегося над девочкой на кладбище - РИА Новости, 19.05.2025
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07:58 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/nasilie-2017759080.html
В Кузбассе осудили бездомного, надругавшегося над девочкой на кладбище
В Кузбассе осудили бездомного, надругавшегося над девочкой на кладбище - РИА Новости, 19.05.2025
В Кузбассе осудили бездомного, надругавшегося над девочкой на кладбище
Бездомный в городе Мариинске Кемеровской области, заманивший 6-летнюю девочку на кладбище, где надругался над ней, получили 16 лет строгого режима, сообщает... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T07:58:00+03:00
2025-05-19T07:58:00+03:00
происшествия
мариинск
кемеровская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 19 мая – РИА Новости. Бездомный в городе Мариинске Кемеровской области, заманивший 6-летнюю девочку на кладбище, где надругался над ней, получили 16 лет строгого режима, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Объединенный пресс-центр судов Кузбасса в ноябре 2024 года сообщал, что пьяный бездомный в городе Мариинске Кемеровской области заманил конфетами 6-летнюю девочку на кладбище и там над ней надругался. По данным СУСК региона, семье девочки о том, что неизвестный увел ребенка в сторону кладбища, тут же сообщил малолетний очевидец произошедшего. Бросившаяся на поиски мать нашла дочь на кладбище, которая рассказала ей о том, что с ней произошло. Мужчина был задержан и арестован. "Собранные следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу доказательства явились достаточными для вынесения приговора ранее судимому жителю Мариинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год", – сообщили в ведомстве.
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происшествия, мариинск, кемеровская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мариинск, Кемеровская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе осудили бездомного, надругавшегося над девочкой на кладбище

Бездомный в Кузбассе, надругавшийся над девочкой, получил 16 лет строгого режима

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 19 мая – РИА Новости. Бездомный в городе Мариинске Кемеровской области, заманивший 6-летнюю девочку на кладбище, где надругался над ней, получили 16 лет строгого режима, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Объединенный пресс-центр судов Кузбасса в ноябре 2024 года сообщал, что пьяный бездомный в городе Мариинске Кемеровской области заманил конфетами 6-летнюю девочку на кладбище и там над ней надругался. По данным СУСК региона, семье девочки о том, что неизвестный увел ребенка в сторону кладбища, тут же сообщил малолетний очевидец произошедшего. Бросившаяся на поиски мать нашла дочь на кладбище, которая рассказала ей о том, что с ней произошло. Мужчина был задержан и арестован.
"Собранные следственными органами СК России по Кемеровской области – Кузбассу доказательства явились достаточными для вынесения приговора ранее судимому жителю Мариинска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)… Приговором суда виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком 1 год", – сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияМариинскКемеровская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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