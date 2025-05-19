https://ria.ru/20250519/nagasaki-2017795363.html

Нагасаки пригласит Россию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки

Нагасаки пригласит Россию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки - РИА Новости, 19.05.2025

Нагасаки пригласит Россию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки

Нагасаки пригласит на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года все страны, в том числе Россию, сообщили РИА Новости в городской администрации. РИА Новости, 19.05.2025

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ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Нагасаки пригласит на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года все страны, в том числе Россию, сообщили РИА Новости в городской администрации."Мы планируем отправить приглашения всем странам и регионам, которые имеют иностранные дипломатические представительства в Японии", — сказали там.Обычно приглашения рассылают в конце мая — начале июня, добавил представитель властей Нагасаки.В администрации пояснили, что разошлют такие же приглашения, как и раньше. Но есть и новшество — в этом году информационные письма направят и тем странам и регионам, в которых расположены представительства ООН.До сих пор некоторые небольшие государства, у которых есть дипломатические отношения с Японией, но нет посольств в Токио, на церемонию не приглашали. Не получала приглашения и Палестина, которую Япония официально не признает. Месяц назад о намерении пригласить Россию на траурную церемонию сообщила администрация Хиросимы. Причем там уточнили, что будут рассылать не приглашения, а уведомления, поэтому те страны, которые в прошлом году приглашения не получали, смогут самостоятельно принять решение об участии.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. Из 350-тысячного населения Хиросимы погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи, подавляющее большинство жертв были мирными жителями.

https://ria.ru/20250429/medvedev-2014012830.html

https://ria.ru/20250501/uchebniki-2014361516.html

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Ольга Тузова

в мире, нагасаки (город), россия, япония