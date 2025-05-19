https://ria.ru/20250519/nagasaki--2017771526.html
Нагасаки пригласит Россию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки
Нагасаки пригласит Россию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки - РИА Новости, 19.05.2025
Нагасаки пригласит Россию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки
Нагасаки намерен пригласить на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года все страны, дипломаты которых представлены в Японии, в том числе и Россию, РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:50:00+03:00
2025-05-19T09:50:00+03:00
2025-05-19T11:00:00+03:00
нагасаки (город)
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ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Нагасаки намерен пригласить на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года все страны, дипломаты которых представлены в Японии, в том числе и Россию, сообщили РИА Новости в городской администрации. "Мы планируем отправить приглашения всем странам и регионам, которые имеют иностранные дипломатические представительства в Японии", — заявили там. На уточняющий вопрос, не изменится ли формат с приглашения на уведомление, представитель местных властей ответил, что город отправит такие же приглашения, как и в предыдущие годы."Для стран и регионов, в которых расположены представительства ООН, мы также планируем отправить информационное письмо с просьбой посетить Нагасаки, место атомной бомбардировки, с участием в церемонии в качестве нового шага", — сказали в администрации.Там добавили, что приглашения обычно рассылают в конце мая — начале июня. Траурные церемонии памяти жертв атомных бомбардировок каждый год проходят в Хиросиме 6 августа и в Нагасаки 9 августа. С 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Россию и Белоруссию туда не приглашали.Не получали приглашений и некоторые небольшие государства, у которых есть дипломатические отношения с Японией, но нет посольств в Токио.Не приглашали на церемонии и Палестину, так как Япония ее официально не признает. В прошлом приглашение в Нагасаки не получил и Израиль, но Хиросима его пригласила, что вызвало волну упреков в двойных стандартах.Месяц назад власти Хиросимы заявили РИА Новости, что в этом году разошлют уведомления о церемонии всем странам, включая Россию и Белоруссию. В городской администрации уточнили, что решили изменить формат с приглашений на уведомления, то есть те страны, которые в прошлом году приглашения не получали, в этом смогут самостоятельно принять решение об участии.
https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015824088.html
https://ria.ru/20250505/yaponiya-2014953990.html
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нагасаки (город), хиросима (префектура), япония, оон, в мире
Нагасаки (город), Хиросима (префектура), Япония, ООН, В мире
Нагасаки пригласит Россию на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки
Нагасаки позовет на годовщину ядерной бомбардировки все страны, включая Россию
ТОКИО, 19 мая — РИА Новости. Нагасаки намерен пригласить на церемонию памяти жертв атомной бомбардировки 1945 года все страны, дипломаты которых представлены в Японии, в том числе и Россию, сообщили РИА Новости в городской администрации.
"Мы планируем отправить приглашения всем странам и регионам, которые имеют иностранные дипломатические представительства в Японии", — заявили там.
На уточняющий вопрос, не изменится ли формат с приглашения на уведомление, представитель местных властей ответил, что город отправит такие же приглашения, как и в предыдущие годы.
"Для стран и регионов, в которых расположены представительства ООН
, мы также планируем отправить информационное письмо с просьбой посетить Нагасаки, место атомной бомбардировки, с участием в церемонии в качестве нового шага", — сказали в администрации.
Там добавили, что приглашения обычно рассылают в конце мая — начале июня.
Траурные церемонии памяти жертв атомных бомбардировок каждый год проходят в Хиросиме 6 августа и в Нагасаки 9 августа. С 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, Россию и Белоруссию туда не приглашали.
Не получали приглашений и некоторые небольшие государства, у которых есть дипломатические отношения с Японией, но нет посольств в Токио.
Не приглашали на церемонии и Палестину
, так как Япония ее официально не признает. В прошлом приглашение в Нагасаки не получил и Израиль
, но Хиросима его пригласила, что вызвало волну упреков в двойных стандартах.
Месяц назад власти Хиросимы заявили РИА Новости, что в этом году разошлют уведомления о церемонии всем странам, включая Россию
и Белоруссию
. В городской администрации уточнили, что решили изменить формат с приглашений на уведомления, то есть те страны, которые в прошлом году приглашения не получали, в этом смогут самостоятельно принять решение об участии.