https://ria.ru/20250519/naemniki-2017822016.html

На Харьковском направлении уничтожили пункт сбора иностранных наемников ВСУ

На Харьковском направлении уничтожили пункт сбора иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025

На Харьковском направлении уничтожили пункт сбора иностранных наемников ВСУ

Сборочный пункт иностранных наемников разрушен, до 20 военных мобильного резерва ВСУ ликвидированы в результате ударов на харьковском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T13:38:00+03:00

2025-05-19T13:38:00+03:00

2025-05-19T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

чугуевский район

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сборочный пункт иностранных наемников разрушен, до 20 военных мобильного резерва ВСУ ликвидированы в результате ударов на харьковском направлении, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Купянское направление... Поражены две перевалочные базы ГСМ, ликвидирована рота мобильного резерва (до 20 бойцов)... Чугуевский район: удар по логистике ВСУ: уничтожены четыре машины, переоборудованные под перевозку боеприпасов, разрушен сборочный пункт иностранных наемников", - сообщил Лебедев. Координатор подполья также сообщил, что на Купянском направлении в результате ударов был уничтожен склад боеприпасов и разрушен опорный пункт 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По информации Лебедева, также была нарушена логистика снабжения группировки ВСУ в приграничье и сорвана переброска резервов к линии фронта. Кроме того, он указал, что до 15 военных ВСУ были уничтожены в районе ж/д линии Новоукраинка–Чунишино на покровском направлении.

https://ria.ru/20250519/naemniki-2017770397.html

https://ria.ru/20250518/vsu-2017665597.html

чугуевский район

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Ольга Фомченкова

чугуевский район, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность