https://ria.ru/20250519/naemniki-2017822016.html
На Харьковском направлении уничтожили пункт сбора иностранных наемников ВСУ
На Харьковском направлении уничтожили пункт сбора иностранных наемников ВСУ - РИА Новости, 19.05.2025
На Харьковском направлении уничтожили пункт сбора иностранных наемников ВСУ
Сборочный пункт иностранных наемников разрушен, до 20 военных мобильного резерва ВСУ ликвидированы в результате ударов на харьковском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T13:38:00+03:00
2025-05-19T13:38:00+03:00
2025-05-19T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
чугуевский район
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Сборочный пункт иностранных наемников разрушен, до 20 военных мобильного резерва ВСУ ликвидированы в результате ударов на харьковском направлении, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Купянское направление... Поражены две перевалочные базы ГСМ, ликвидирована рота мобильного резерва (до 20 бойцов)... Чугуевский район: удар по логистике ВСУ: уничтожены четыре машины, переоборудованные под перевозку боеприпасов, разрушен сборочный пункт иностранных наемников", - сообщил Лебедев. Координатор подполья также сообщил, что на Купянском направлении в результате ударов был уничтожен склад боеприпасов и разрушен опорный пункт 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По информации Лебедева, также была нарушена логистика снабжения группировки ВСУ в приграничье и сорвана переброска резервов к линии фронта. Кроме того, он указал, что до 15 военных ВСУ были уничтожены в районе ж/д линии Новоукраинка–Чунишино на покровском направлении.
https://ria.ru/20250519/naemniki-2017770397.html
https://ria.ru/20250518/vsu-2017665597.html
чугуевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чугуевский район, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Чугуевский район, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
На Харьковском направлении уничтожили пункт сбора иностранных наемников ВСУ
Лебедев: в Чугуевском районе уничтожили пункт сбора иностранных наемников ВСУ