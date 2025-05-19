ВС России взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в запорожском селе
Лебедев: в Новоандреевке уничтожили 23 иностранных наемника и 7 взяли в плен
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений в зоне спецоперации
Военнослужащие штурмовых подразделений в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские военные взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в селе Новоандреевка в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Новоандреевка. <...> Уничтожение роты ЧВК Mozart (иностранные наемники). <...> Потери противника: 23 убитых, семь пленных (граждане Великобритании и Канады)", — сказал собеседник агентства.
По его словам, доказательствами служат захваченные документы и трофейные рации. Кроме того, российские войска в Запорожской области:
- сорвали контратаку противника в районе Работино, ликвидировав два БМП M2 Bradley;
- уничтожили три танка Leopard 1A5 в районе Малой Токмачки, там же разрушено бункеризированное укрытие ВСУ;
- поразили командный пункт 65-й отдельной механизированной бригады в районе Гуляйполя, ликвидировав до 15 украинских офицеров, включая начальника связи.
В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.
При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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