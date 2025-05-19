https://ria.ru/20250519/naemniki-2017770397.html

ВС России взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в запорожском селе

ВС России взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в запорожском селе - РИА Новости, 19.05.2025

ВС России взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в запорожском селе

Российские военные взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в селе Новоандреевка в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T09:42:00+03:00

2025-05-19T09:42:00+03:00

2025-05-19T10:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

великобритания

канада

сергей лебедев

безопасность

дмитрий песков

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские военные взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в селе Новоандреевка в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Новоандреевка. <...> Уничтожение роты ЧВК Mozart (иностранные наемники). <...> Потери противника: 23 убитых, семь пленных (граждане Великобритании и Канады)", — сказал собеседник агентства. По его словам, доказательствами служат захваченные документы и трофейные рации. Кроме того, российские войска в Запорожской области:В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250508/naemnik-2015730462.html

https://ria.ru/20250515/sumy-2017022553.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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канада

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

великобритания, канада, сергей лебедев, безопасность, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область