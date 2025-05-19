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ВС России взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в запорожском селе - РИА Новости, 19.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:42 19.05.2025 (обновлено: 10:10 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/naemniki-2017770397.html
ВС России взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в запорожском селе
ВС России взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в запорожском селе - РИА Новости, 19.05.2025
ВС России взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в запорожском селе
Российские военные взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в селе Новоандреевка в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T09:42:00+03:00
2025-05-19T10:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
великобритания
канада
сергей лебедев
безопасность
дмитрий песков
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские военные взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в селе Новоандреевка в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Новоандреевка. &lt;...&gt; Уничтожение роты ЧВК Mozart (иностранные наемники). &lt;...&gt; Потери противника: 23 убитых, семь пленных (граждане Великобритании и Канады)", — сказал собеседник агентства. По его словам, доказательствами служат захваченные документы и трофейные рации. Кроме того, российские войска в Запорожской области:В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250508/naemnik-2015730462.html
https://ria.ru/20250515/sumy-2017022553.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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великобритания, канада, сергей лебедев, безопасность, дмитрий песков, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Великобритания, Канада, Сергей Лебедев, Безопасность, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
ВС России взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в запорожском селе

Лебедев: в Новоандреевке уничтожили 23 иностранных наемника и 7 взяли в плен

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений в зоне спецоперации
Военнослужащие штурмовых подразделений в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие штурмовых подразделений в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Российские военные взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart в селе Новоандреевка в Запорожской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Новоандреевка. <...> Уничтожение роты ЧВК Mozart (иностранные наемники). <...> Потери противника: 23 убитых, семь пленных (граждане Великобритании и Канады)", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, доказательствами служат захваченные документы и трофейные рации. Кроме того, российские войска в Запорожской области:
  • сорвали контратаку противника в районе Работино, ликвидировав два БМП M2 Bradley;
  • уничтожили три танка Leopard 1A5 в районе Малой Токмачки, там же разрушено бункеризированное укрытие ВСУ;
  • поразили командный пункт 65-й отдельной механизированной бригады в районе Гуляйполя, ликвидировав до 15 украинских офицеров, включая начальника связи.
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В конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бойцы продолжают наносить удары по военным и околовоенным целям в рамках задач, поставленных Верховным главнокомандующим.
При этом в Кремле не раз подчеркивали, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВеликобританияКанадаСергей ЛебедевБезопасностьДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
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