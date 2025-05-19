https://ria.ru/20250519/naemnik-2017813978.html
Суд в Москве приговорил наемника из Британии к шести годам
Суд в Москве приговорил наемника из Британии к шести годам - РИА Новости, 19.05.2025
Суд в Москве приговорил наемника из Британии к шести годам
Мосгорсуд заочно приговорил к 6 годам колонии поданного Великобритании Ариэля Моше за участие в качестве наемника в конфликте с Россией на стороне Украины,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:55:00+03:00
2025-05-19T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 6 годам колонии поданного Великобритании Ариэля Моше за участие в качестве наемника в конфликте с Россией на стороне Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Моше наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья Андрей Суворов.Британец заочно арестован в РФ.Ариэлю Моше грозило от 7 до 15 лет по заочному обвинению в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.При этом, как сообщали некоторые ресурсы, которые отслеживают участие иностранцев в вооруженном конфликте с Россией на стороне Украины, Моше был участником интернационального легиона территориальной обороны Украины, выехал из страны после удара по Яворовскому военному полигону (Львовская область) в марте 2022 года.
https://ria.ru/20250516/naemnik-2017256086.html
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россия, московский городской суд, украина, москва
Россия, Московский городской суд, Украина, Москва
Суд в Москве приговорил наемника из Британии к шести годам
Суд в Москве приговорил Моше к 6 годам за участие в конфликте на Украине