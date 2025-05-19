Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве приговорил наемника из Британии к шести годам - РИА Новости, 19.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:55 19.05.2025 (обновлено: 12:56 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/naemnik-2017813978.html
Суд в Москве приговорил наемника из Британии к шести годам
Суд в Москве приговорил наемника из Британии к шести годам - РИА Новости, 19.05.2025
Суд в Москве приговорил наемника из Британии к шести годам
Мосгорсуд заочно приговорил к 6 годам колонии поданного Великобритании Ариэля Моше за участие в качестве наемника в конфликте с Россией на стороне Украины,... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T12:55:00+03:00
2025-05-19T12:56:00+03:00
россия
московский городской суд
украина
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 6 годам колонии поданного Великобритании Ариэля Моше за участие в качестве наемника в конфликте с Россией на стороне Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Назначить Моше наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья Андрей Суворов.Британец заочно арестован в РФ.Ариэлю Моше грозило от 7 до 15 лет по заочному обвинению в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.При этом, как сообщали некоторые ресурсы, которые отслеживают участие иностранцев в вооруженном конфликте с Россией на стороне Украины, Моше был участником интернационального легиона территориальной обороны Украины, выехал из страны после удара по Яворовскому военному полигону (Львовская область) в марте 2022 года.
https://ria.ru/20250516/naemnik-2017256086.html
https://ria.ru/20250516/naemnik-2017383973.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:962:2048:2498_1920x0_80_0_0_ec4e3c2dc924a5c537963c4470a483e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, московский городской суд, украина, москва
Россия, Московский городской суд, Украина, Москва
Суд в Москве приговорил наемника из Британии к шести годам

Суд в Москве приговорил Моше к 6 годам за участие в конфликте на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мосгорсуд заочно приговорил к 6 годам колонии поданного Великобритании Ариэля Моше за участие в качестве наемника в конфликте с Россией на стороне Украины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Моше наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья Андрей Суворов.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Суд признал законным приговор наемнику за нападение на Курскую область
16 мая, 06:13
Британец заочно арестован в РФ.
Ариэлю Моше грозило от 7 до 15 лет по заочному обвинению в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте или военных действиях.
При этом, как сообщали некоторые ресурсы, которые отслеживают участие иностранцев в вооруженном конфликте с Россией на стороне Украины, Моше был участником интернационального легиона территориальной обороны Украины, выехал из страны после удара по Яворовскому военному полигону (Львовская область) в марте 2022 года.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В ЛНР вынесли приговор наемнику из Австралии, воевавшему на стороне ВСУ
16 мая, 14:58
 
РоссияМосковский городской судУкраинаМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала