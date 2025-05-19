https://ria.ru/20250519/moskva-2017919963.html

Свыше 185 экспертов посетят VI Московскую неделю интерьера и дизайна

Свыше 185 экспертов посетят VI Московскую неделю интерьера и дизайна - РИА Новости, 19.05.2025

Свыше 185 экспертов посетят VI Московскую неделю интерьера и дизайна

Более 185 экспертов из 10 стран мира примут участие в деловой программе VI Московской недели интерьера и дизайна с 22 по 25 мая, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:44:00+03:00

2025-05-19T18:44:00+03:00

2025-05-19T18:44:00+03:00

культура

культура

интерьер

дизайн

москва

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Более 185 экспертов из 10 стран мира примут участие в деловой программе VI Московской недели интерьера и дизайна с 22 по 25 мая, сообщает пресс-служба организаторов. На сессии "Жизнь в мегаполисе" выступит известный архитектор Хуссам Шакуф, проработавший более 17 лет в бюро Zaha Hadid Architects. Он расскажет о создании островков спокойствия в условиях шумного мегаполиса. Шакуф выступил соавтором единственной московской постройки Zaha Hadid Architects — бизнес-центра Dominion Tower. Среди других значимых проектов архитектора — Культурный центр Гейдара Алиева в Баку и Президентский дворец в Алжире. Помимо него, на выставке раскроет секреты успешного бизнеса на сессии "Человеческая природа: бизнес в гармонии с людьми" директор и владелец индийского бренда Jaipur Rugs Йогеш Чаудри. Компания входит в топ-50 лидеров индустрии роскоши по версии журнала The Style List, среди клиентов — звезда мирового тенниса Серена Уильямс, а ковры бренда украшают интерьеры отеля Bvlgari. Кроме того, генеральный директор Irthi Contemporary Crafts Council из ОАЭ, эксперт в сфере культурного предпринимательства и женского лидерства ее превосходительство Рим бин Карам примет участие в сессии "Реинвестиция в наследие", посвященной созданию успешных продуктов на стыке традиций и современных трендов. Проекты Irthi получили признание на мировых дизайнерских событиях, включая Design Miami, London Design Festival и Milan Design Week. Деловая программа VI Московской недели интерьера и дизайна включает отдельный блок, который посвящен мировому тренду на переосмысление национальных традиций в современном дизайне. Художник текстиля, исследователь и куратор, член Белорусского союза художников Христина Высоцкая и дизайнер, создающий функциональные предметы с экологическим подходом Данияр Удербеков раскроют эту тему. Они выступят на сессии "Самобытность сегодня: новая волна мирового дизайна", которая исследует, почему возвращение к истокам через современные технологии становится глобальным трендом. Помимо упомянутых спикеров, в событии примут участие отечественные дизайнеры, такие как Диана Балашова, Ксения Шахматова, Нина Ванчугова и Анна Усова. Балашова поделится опытом реализации смелых дизайнерских решений за городской чертой на сессии "Простор для идей: создаем идеальное пространство загородного дома", Шахматова и Ванчугова расскажут о бюджетных и обратимых решениях для обновления съемных интерьеров на сессии "Съемное, но свое", и Усова представит новейшие технологические тренды в мебельной индустрии на сессии "Умная мебель: рынок будущего". Мероприятие пройдет в ЦВЗ "Манеж" при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. В этом сезоне в выставке примут участие свыше 1100 российских и зарубежных компаний из 15 стран мира. Центральная тема весенней выставки — "Природа дизайна". Экспозиция исследует роль окружающего мира в создании современного жилища через натуральные материалы, природные формы и экологичные решения.

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культура, интерьер, дизайн, москва