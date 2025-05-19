Ефимов: до 700 человек на севере Москвы начали переселение по реновации
Ефимов: в московском САО начался переезд около 700 человек в рамках реновации
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Переселение около 700 жителей трех старых домов на Ангарской улице в московском районе Западное Дегунино началось в рамках программы реновации, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В районе Западное Дегунино к переселению приступают около 700 жителей трех старых домов. Для их заселения передали новый жилой комплекс по адресу: улица Базовская, дом 24Б", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Заммэра отметил, что по вопросам переезда граждане могут обратиться в Центр информирования по переселению на первом этаже дома 29 на Коровинском шоссе. Ефимов уточнил, что в сумме в Западном Дегунине в программа реновации охватывает 45 домов, а новое жилье предоставят около 9,6 тысячи жителей.
Министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский сообщил, что ЖК на Базовской улице рассчитан на 369 квартир общей площадью более 21 тысячи квадратных метров. Из них семь адаптированы для маломобильных горожан с инвалидностью.
Придомовая территория жилого комплекса оборудована тремя детскими и двумя спортивными площадками с безопасным покрытием, а также зоной отдыха.
Как дополнила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, переселение в новый ЖК началось началось 30 апреля.
Ранее столичный глава Сергей Собянин сообщил, что с начала программы реновации в новых домах оборудовали более тысячи квартир для маломобильных жильцов.