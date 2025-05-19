https://ria.ru/20250519/moshennichestvo-2017913676.html
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 19.05.2025
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Мошенники публикуют вакансию куратора онлайн-школы в Telegram, когда пользователь откликается, "рекламщик" сообщает, что вакансия закрыта, но предлагает... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:09:00+03:00
2025-05-19T18:09:00+03:00
2025-05-19T18:09:00+03:00
общество
технологии
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149086/25/1490862580_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_e136e4672d5b7dfff2d9a8426f61c7b4.jpg
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мошенники публикуют вакансию куратора онлайн-школы в Telegram, когда пользователь откликается, "рекламщик" сообщает, что вакансия закрыта, но предлагает заняться инвестициями и направляет на фишинговый ресурс или передает номер в мошеннический колл-центр, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве пояснили, что мошенники публикуют вакансии в анонимных группах, которые начинаются следующим образом: "Нужны кураторы в онлайн-школу (да, можно без опыта) ... проверка домашних заданий по чек-листу, напоминание ученикам о предстоящих уроках, двухчасовой рабочий день". Когда пользователь откликается на "вакансию", его убеждают, что набор закончен и вместо этого предлагают более прибыльный заработок. "Сейчас основной набор уже завершен - нужное количество человек приняли, и вакансию сняли. Но я хочу поделиться другим, даже более интересным вариантом, который работает лично для меня", - следует из опубликованных ведомственных материалов. Правоохранители пояснили, что крупные компании, размещая информацию о появившихся вакансиях в своих каналах, прикрепят ссылку на официальный сайт, за которым последует личное собеседование. "Фрилансеры предпочитают искать заказы на биржах, где предусмотрены механизмы защиты интересов как исполнителя, так и заказчика. Ни те, ни другие не предлагают 3 тысячи рублей за два часа просмотра видео или "напоминание о ученикам о предстоящих уроках"", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250519/moshennichestvo-2017745528.html
https://ria.ru/20250517/voda-2017522109.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149086/25/1490862580_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_2fdc08f8c659f47b74abb546f2758520.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Технологии, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
МВД: мошенники стали публиковать вакансии куратора онлайн-школы в Telegram
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мошенники публикуют вакансию куратора онлайн-школы в Telegram, когда пользователь откликается, "рекламщик" сообщает, что вакансия закрыта, но предлагает заняться инвестициями и направляет на фишинговый ресурс или передает номер в мошеннический колл-центр, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что мошенники публикуют вакансии в анонимных группах, которые начинаются следующим образом: "Нужны кураторы в онлайн-школу (да, можно без опыта) ... проверка домашних заданий по чек-листу, напоминание ученикам о предстоящих уроках, двухчасовой рабочий день".
Когда пользователь откликается на "вакансию", его убеждают, что набор закончен и вместо этого предлагают более прибыльный заработок.
"Сейчас основной набор уже завершен - нужное количество человек приняли, и вакансию сняли. Но я хочу поделиться другим, даже более интересным вариантом, который работает лично для меня", - следует из опубликованных ведомственных материалов.
Правоохранители пояснили, что крупные компании, размещая информацию о появившихся вакансиях в своих каналах, прикрепят ссылку на официальный сайт, за которым последует личное собеседование.
"Фрилансеры предпочитают искать заказы на биржах, где предусмотрены механизмы защиты интересов как исполнителя, так и заказчика. Ни те, ни другие не предлагают 3 тысячи рублей за два часа просмотра видео или "напоминание о ученикам о предстоящих уроках"", - заключили в ведомстве.