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В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 19.05.2025
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18:09 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/moshennichestvo-2017913676.html
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram - РИА Новости, 19.05.2025
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram
Мошенники публикуют вакансию куратора онлайн-школы в Telegram, когда пользователь откликается, "рекламщик" сообщает, что вакансия закрыта, но предлагает... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T18:09:00+03:00
2025-05-19T18:09:00+03:00
общество
технологии
telegram
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мошенники публикуют вакансию куратора онлайн-школы в Telegram, когда пользователь откликается, "рекламщик" сообщает, что вакансия закрыта, но предлагает заняться инвестициями и направляет на фишинговый ресурс или передает номер в мошеннический колл-центр, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. В ведомстве пояснили, что мошенники публикуют вакансии в анонимных группах, которые начинаются следующим образом: "Нужны кураторы в онлайн-школу (да, можно без опыта) ... проверка домашних заданий по чек-листу, напоминание ученикам о предстоящих уроках, двухчасовой рабочий день". Когда пользователь откликается на "вакансию", его убеждают, что набор закончен и вместо этого предлагают более прибыльный заработок. "Сейчас основной набор уже завершен - нужное количество человек приняли, и вакансию сняли. Но я хочу поделиться другим, даже более интересным вариантом, который работает лично для меня", - следует из опубликованных ведомственных материалов. Правоохранители пояснили, что крупные компании, размещая информацию о появившихся вакансиях в своих каналах, прикрепят ссылку на официальный сайт, за которым последует личное собеседование. "Фрилансеры предпочитают искать заказы на биржах, где предусмотрены механизмы защиты интересов как исполнителя, так и заказчика. Ни те, ни другие не предлагают 3 тысячи рублей за два часа просмотра видео или "напоминание о ученикам о предстоящих уроках"", - заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250519/moshennichestvo-2017745528.html
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общество, технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Технологии, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

МВД: мошенники стали публиковать вакансии куратора онлайн-школы в Telegram

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram
Мессенджер Telegram - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Мошенники публикуют вакансию куратора онлайн-школы в Telegram, когда пользователь откликается, "рекламщик" сообщает, что вакансия закрыта, но предлагает заняться инвестициями и направляет на фишинговый ресурс или передает номер в мошеннический колл-центр, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве пояснили, что мошенники публикуют вакансии в анонимных группах, которые начинаются следующим образом: "Нужны кураторы в онлайн-школу (да, можно без опыта) ... проверка домашних заданий по чек-листу, напоминание ученикам о предстоящих уроках, двухчасовой рабочий день".
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Когда пользователь откликается на "вакансию", его убеждают, что набор закончен и вместо этого предлагают более прибыльный заработок.
"Сейчас основной набор уже завершен - нужное количество человек приняли, и вакансию сняли. Но я хочу поделиться другим, даже более интересным вариантом, который работает лично для меня", - следует из опубликованных ведомственных материалов.
Правоохранители пояснили, что крупные компании, размещая информацию о появившихся вакансиях в своих каналах, прикрепят ссылку на официальный сайт, за которым последует личное собеседование.
"Фрилансеры предпочитают искать заказы на биржах, где предусмотрены механизмы защиты интересов как исполнителя, так и заказчика. Ни те, ни другие не предлагают 3 тысячи рублей за два часа просмотра видео или "напоминание о ученикам о предстоящих уроках"", - заключили в ведомстве.
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